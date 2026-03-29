Sinner-Lehecka in diretta LIVE, in campo dalle 21 al Miami Open: incognita pioggia sulla finale, ora Errani-Paolini

Jiri Lehecka ha già conquistato i punti per diventare automaticamente numero 14 nel ranking ATP e in caso di trionfo salirebbe al 12° posto. Migliorato dunque il suo best ranking che fino ad oggi era di 16° al mondo. In carriera questo tennista ha vinto due titoli, entrambi sul cemento australiano, ovvero ad Adelaide e Brisbane. Questa è la finale più importante della sua carriera e la speranza è quella di essere arrivato al momento del salto di qualità per confermarsi tra i big.