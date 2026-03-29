Sinner-Lehecka in diretta LIVE, in campo dalle 21 al Miami Open: incognita pioggia sulla finale, ora Errani-Paolini

Jannik Sinner gioca oggi contro Jiri Lehecka nella finale del Miami Open in programma alle ore 21. Il tennista numero due al mondo dopo il trionfo di Indian Wells va a caccia del Sunshine Double contro il ceco, 22° nel ranking ATP. C'è una forte incognita pioggia sul match che potrebbe slittare in caso di maltempo o addirittura essere rinviato. In campo la finale del doppio con Errani e Paolini che sfidano Townsend e Siniakova. Sinner, reduce dalla bella vittoria con Zverev, affronta per la 4a volta in carriera il coetaneo ceco che ha sempre battuto finora. Un'occasione d'oro per Jannik per ridurre ancor di più le distanze dal primo posto occupato in classifica da Alcaraz. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky GO e NOW.
Chi è Jiri Lehecka, il best ranking si avvicina
Jiri Lehecka ha già conquistato i punti per diventare automaticamente numero 14 nel ranking ATP e in caso di trionfo salirebbe al 12° posto. Migliorato dunque il suo best ranking che fino ad oggi era di 16° al mondo. In carriera questo tennista ha vinto due titoli, entrambi sul cemento australiano, ovvero ad Adelaide e Brisbane. Questa è la finale più importante della sua carriera e la speranza è quella di essere arrivato al momento del salto di qualità per confermarsi tra i big.
Paolini ed Errani in campo per la finale di doppio: il tempo per ora regge
Paolini ed Errani sono in campo per la finale del torneo di doppio contro Siniakova e Townsend. Il tempo per ora regge anche se ci sono delle nuvole minacciose. Si parte.
La cavalcata di Sinner a Miami: sogno Sunshine Double dopo Indian Wells
Jannik Sinner finora si è rivelato implacabile a Miami, proprio come accaduto a Indian Wells dove è arrivato un trionfo. L'azzurro non ha perso un set in California, nonostante alcune partite complicate. Ultima quella contro uno Zverev davvero al top e capace di impensierirlo e non poco.
I precedenti tra Sinner e Lehecka
Sinner e Lehecka si sono affrontati per ben tre volte in carriera con altrettanti successi del tennista italiano. L’ultimo è arrivato nel 2025 al Roland Garros, con appena tre game lasciati. In passato due vittorie a Pechino e Indian Wells. In due si conoscono da tempo e infatti hanno giocato contro anche nel Challenger di Ostrava nel lontano 2019, con il successo sempre di Jannik. Buonissimi rapporti tra di loro confermati anche negli allenamenti condivisi, anche dopo la sospensione dell’azzurro.
Dove vedere Sinner-Lehecka oggi a Miami Open in TV e streaming
La finale tra Sinner e Lehecka sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky a partire dalle 21, a meno di cambi di programma legati al maltempo. Non ci sarà nessuna possibilità di assistere al match in chiaro perché non rientra nella lista di quelli di pubblica interesse dell'AGCOM. Non ci saranno anche dirette su TV8 con Sky che ha deciso di mantenere solo la trasmissione su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming disponibile su Sky GO e NOW.