Sinner fuori nel doppio a Monte Carlo, ma non perde il sorriso giocando con Sonego

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner farà il suo esordio al torneo di Monte Carlo nella giornata di mercoledì, sfiderà Korda o Davidovich Fokina. Ma una partita ufficiale già l'ha disputata nel Principato, perché con Sonego ha disputato il doppio. I due azzurri sono stati sconfitti al super tie-break da Gille e Vliegen, ma in campo si sono divertiti tantissimo. Mai visti così tanti sorrisi e soprattutto si è notata una sincronia perfetta tra i due, che hanno vinto in Davis e sperano di giocare assieme pure le Olimpiadi di Parigi, cosa tutt'altro che scontata.

Il risultato finale è la cosa che conta meno, anche se poi quando si è in campo si vuole sempre vincere. Sinner e Sonego erano avanti di un set e un break, ma sono stati riagganciati e superati nel secondo, prima di perdere al super tie-break contro il duo belga Gille/Vliegen, una coppia collaudata che gioca assieme tutto l'anno, e lo fa da tempo con buoni risultati.

Sinner ovviamente punta e tanto sul torneo di singolare, lo scorso anno giunse fino alle semifinali e quest'anno come minimo vuole ripetersi. Il tabellone è buono, ma certo non è agevole a questi livelli. La voglia di continuare a vincere è enorme, ma per continuare a farlo serve anche abituarsi alla terra rossa e i colpi vanno provati, non solo in allenamento. Prestazione più che positiva per il numero 2 della classifica ATP, che in campo è stato anche assai sorridente.

Impazzano sui social le immagini di Jannik e Lorenzo che in più di un'occasione hanno sorriso sul campo, leggeri e leggiadri nell'animo. Ma oltre ai sorrisi c'è di più. Perché in più di un'occasione si è visto un sincronismo impressionante, che certo non stupisce ma che va rimarcato, perché è raro vedere comunque due giocatori che il doppio lo giocano assieme di tanto in tanto muoversi in modo così perfetto. La speranza ora è quella di rivederli in tandem alle Olimpiadi di Parigi, e qui tocca a Sonego. Perché Sinner di diritto ci sarà, mentre il piemontese ha bisogno di guadagnare punti per ottenere il pass.