video suggerito

Quando gioca Sinner al torneo ATP Montecarlo 2024: data, orario e avversario del primo incontro Jannik Sinner giocherà la prima partita a Montecarlo mercoledì 10 aprile contro uno tra Davidovich Fokina e Korda. Orario ancora da definire per la sfida dei sedicesimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Monte-Carlo Masters di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner fa il suo esordio nel torneo di Montecarlo direttamente al secondo turno nella giornata di mercoledì 10 aprile. Il tabellone infatti ha previsto per il numero due del mondo, reduce dal trionfo a Miami, un bye al primo turno. Affronterà uno tra Korda e Davidovich Fokina, con l'obiettivo di qualificarsi agli ottavi dove troverà uno tra Struff e Coric. Prima partita per Sinner sulla terra rossa, che potrebbe riservare delle "trappole" per lui più a suo agio sul cemento. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

Sinner all'esordio a Montecarlo: data e orario della prima partita di Jannik al Masters

Jannik Sinner fa il suo esordio nel Masters 1000 Montecarlo 2024 per la prima partita mercoledì 10 aprile. Il tennista italiano dopo il bye del primo turno, giocherà contro uno tra Korda o Davidovich Fokina domani, in orario ancora da definire. Quasi certamente il match del tennista numero due al mondo si giocherà sul campo centrale Court Rainier III.

Dove vedere Sinner al torneo di Montecarlo in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner in TV a Montecarlo? La prima partita di Jannik contro Davidovich Fokina o Korda, sarà trasmessa in esclusiva TV su Sky, e in particolare su uno dei canali dedicati della piattaforma, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Max. Lo streaming dell'esordio di Sinner a Montecarlo sarà disponibile su Sky Go in esclusiva per gli abbonati, con il match che sarà trasmesso anche sulla piattaforma live on demand NOW.

I precedenti di Sinner con i possibili avversari a Montecarlo, Korda e Davidovich Fokina

Sinner ha affrontato Davidovich Fokina in una sola occasione, nel 2022 a Dubai. In quell’occasione fu il tennista italiano a vincere in tre set. Diverso il bilancio dei precedenti con Korda che è in parità. Due le sfide con l’italiano che ha vinto a Washington nel 2021, perdendo malamente nello scorso anno ad Adelaide in due set.