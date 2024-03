Il tabellone di Sinner a Indian Wells: Alcaraz in semifinale, ma la vera insidia arriva prima Sinner a Indian Wells dovrà fare i conti con un tabellone che potrebbe regalare una semifinale con Alcaraz rivincita dell’edizione scorsa. Prima però c’è un ostacolo tutt’altro che agevole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il tabellone di Jannik Sinner a Indian Wells potrebbe regalarci una strepitosa semifinale con Alcaraz, rivincita della scorsa edizione del Masters 1000 quando ad imporsi fu lo spagnolo. Prima però il tennista italiano testa di serie numero 3 dovrà affrontare avversari più o meno ostici, nella parte bassa del main draw.

Il sorteggio del tabellone per Sinner può considerarsi positivo, alla luce anche delle premesse legate al suo rendimento impeccabile in questo 2024 di sole vittorie. La sua avventura a Indian Wells inizierà al secondo turno, visto che nel primo non scenderà in campo grazie al classico "bye". Il suo primo avversario sarà uno tra Kokkinakis e Giron, dunque assolutamente alla portata.

La parte di tabellone di Indian Wells di Sinner

Pronostici alla mano poi, il tabellone di Sinner potrebbe metterlo di fronte alla sfida dei sedicesimi contro il tedesco Struff, che ha più chance di qualificazione rispetto a Coric e Ofner. Attenzione poi agli ottavi, dove Jannik potrebbe ritrovarsi uno tra Shelton e Mensik. Con l'americano il bilancio è di una vittoria a testa, anche se fa ancora male la sconfitta nel Masters 1000 di Shangai della scorsa annata, mentre il ceco sta dimostrando di poter scalare la classifica in questo avvio di 2024. Shelton potrebbe essere la vera insidia del cammino di Sinner, anche perché giocando in casa avrebbe dalla sua il sostegno del pubblico americano. Grandi stimoli per Ben dopo un avvio di 2024 tra alti e bassi.

Nei quarti di Indian Wells potrebbe concretizzarsi l'ormai solito confronto con Rublev, testa di serie numero 5 e più quotato rispetto a Lehecka e Tsitsipas. Sinner è una bestia nera per il russo, recentemente squalificato a Dubai, con 5 vittorie su sette partite, le ultime tre di fila. Tutto così porterebbe alla super semifinale contro Alcaraz, replay del penultimo atto della scorsa stagione, quando Carlos superò l'azzurro in due set e poi vinse il titolo. Dopo quel match Sinner non ha più perso contro l'iberico, vincendo prima a Miami e poi a Pechino. Ora l'obiettivo è il sorpasso al secondo posto al mondo.

Le alternative alla sfida contro Alcaraz in semifinale, potrebbero essere rappresentate da un incrocio con Zverev (che ha battuto lo spagnolo agli Australian Open) o De Minaur, protagonista di un momento di forma super. In finale poi lo spauracchio numero uno potrebbe essere Djokovic, ma attenzione anche all'incognita Nadal, che inizierà il suo cammino contro Raonic, e Medvedev.