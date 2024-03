Sinner non delude: a Indian Wells debutto vincente in due set (6-3, 6-0) su Kokkinakis Dopo un’ora di sofferenze nel primo set (6-3) Sinner prende il largo nel 2° (6-0) imponendosi facilmente all’esordio nel torneo Master 1000 sull’australiano Kokkinakis. Ora sfiderà il vincente tra il tedesco Struff o il croato Coric. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Inizia con una vittoria in due set (6-3, 6-0) l'avventura a Indian Wells di Jannik Sinner malgrado un avvio contratto e ricco di imprecisioni da parte del numero 3 al mondo. L'azzurro fatica tantissimo nel 1° set a tenere la prima in battuta ma nell'ottavo gioco trova la chiave di lettura perfetta: da lì in avanti per l'australiano si spegne la luce e la vittoria diventa un assolo perfetto.

Parte con qualche difficoltà di troppo Jannik Sinner nel suo esordio a Indian Wells facendosi sorprendere dall'australiano che parte benissimo. Per tutto il primo set la prima di Sinner stenta ad entrare così facilitando le risposte di Kokkinakis che resta perfettamente in partita. ma proprio quando sembra che la partita debba andare al tie-break ci pensa il numero 3 al mondo a ricordarsi di essere il più forte e nell'ottavo gioco si prende il break.

E' l'inizio della fine per l'australiano: Sinner batte per il set e non sbaglia e dopo aver chiuso 6-3 c'è solamente lui sul campo con Kokkinakis che lentamente scompare, subendo il tennis dell'azzurro che sale di livello e ritrova la confidenza che lo ha mostrato al momento perfetto in questo 2024. Al contrario il numero 99 del ranking sembra uscire totalmente dalla partita senza ritrovarsi. L’australiano accusa pesantemente il break del primo set, vincendo solamente 2 degli ultimi 18 punti e lasciando campo libero alla vittoria di Sinner.

Con Sinner sul 4-0 nel secondo set la partita si spegne lentamente ma in modo inesorabile per l'australiano che non trova più risposte vincenti. Esito finale come previsto, con Jannik che procede nel torneo senza perdere set al suo esordio, ma sicuramente dovendo ripensare ad una partenza decisamente sotto tono. Adesso si attende di conoscere l'avversario del terzo turno, uno tra il tedesco Struff o il croato Coric.