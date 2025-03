video suggerito

Draper trionfa a Indian Wells, Rune crolla in lacrime durante la premiazione: “Per me è tutto” Holger Rune si è commosso nel suo discorso durante la premiazione dopo la finale del torneo maschile di Indian Wells persa contro Jack Draper. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Finale maschile senza storia a Indian Wells. Jack Draper ha battuto Holger Rune con un doppio 6-2, togliendosi così un'altra enorme soddisfazione dopo quella legata al successo in semifinale su Carlos Alcaraz. Si tratta per lui del primo titolo Masters, e del terzo in carriera: una gioia enorme che arriva dopo la grande amarezza per il ritiro per infortunio agli Australian Open. A proposito di amarezza, non è riuscito a nasconderla dopo il ko Holger Rune che nel suo discorso durante la premiazione si è lasciato andare alle lacrime.

Draper batte agevolmente Rune a Indian Wells

Sembra ieri quando Alcaraz scriveva una bella dedica a Draper dopo il suo ritiro nel match australiano, pronosticando per lui i meritati successi. Detto, fatto: Jack, nuovo numero 7 del mondo, si è preso il titolo di Indian Wells sfoderando un gran tennis senza nessun tipo di guaio fisico a rovinare in suoi piani. Pressione costante in campo, unita ad una consapevolezza dei propri mezzi importante e gentilezza davanti ai microfoni nei confronti dello sconfitto.

Queste le sue parole per Holger Rune: "Vorrei ringraziare la mia squadra, a casa e qui. La mia famiglia a casa… ci abbiamo messo così tanto lavoro. Non sai mai quando è il tuo momento. Ho perso il primo turno l'anno scorso. Non mi sarei aspettato di essere qui. Grazie per il supporto e per l'amore. Vogli complimentarmi con Holger per le due settimane fantastiche. So quanto è duro questo sport. Quanto ci mettiamo dentro ogni giorno… stando lontano da casa. Così tanta pressione. È un vero onore condividere questo campo con te oggi. Non vedo l'ora di affrontare molte altre battaglie. Ti auguro il meglio per il resto dell'anno e per la grande carriera che avrai".

Leggi anche Andreeva si accorge dei gesti di Sabalenka alle sue spalle: scene esilaranti a Indian Wells

Rune in lacrime dopo la sconfitta con Draper a Indian Wells

E chissà che anche Rune non dia continuità agli ottimi ultimi risultati, nel prosieguo della stagione dopo gli alti e bassi della scorsa annata. Quello che è certo è che il danese sta vivendo tutto con grande trasporto, come dimostrato anche dall'emozione durante il suo discorso: "Per me sono state due settimane fantastiche. Non è mai bello non riuscire a superare la linea finale. È la vita. Posso solo dire grazie infinite a tutte le persone che mi hanno supportato in questo torneo. È stato molto molto speciale. Per un giocatore questo significa tutto. Grazie ragazzi per il supporto". E qui ecco le lacrime per Holger che poi ha chiosato velocemente: "Vorrei anche ringraziare la mia famiglia a casa. Per me sono tutto".