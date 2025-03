video suggerito

Iga Swiatek è una furia a Indian Wells e si sfoga contro il giovane raccattapalle Ha avuto un gesto d'ira Iga Swiatek, che durante la semifinale di Indian Wells con Mirra Andreeva ha rischiato di colpire in pieno un raccattapalle.

A cura di Alessio Morra

Le semifinali femminili del torneo WTA di Indian Wells non sono state banali. Aryna Sabalenka ha demolito Madison Keys, lasciandole un game in una cinquantina di minuti, mentre Mirra Andreeva ha battuto a sorpresa Iga Swiatek. La diciassettenne russa è riuscita in un'impresa ed ha confermato di essere ormai una tennista di altissimo livello, a soli 17 anni. Durante l'incontro c'è stato un clamoroso e bruttissimo scatto d'ira della tennista polacca che ha tirato una pallata a un raccattapalle.

Swiatek si arrabbia e si sfoga con il raccattapalle

Swiatek non è una delle tenniste più sportive in assoluto, ma mai era arrivata fino a questo livello. Durante il terzo set della semifinale con Andreeva ha vissuto un momento di grande nervosismo ed ha perso il controllo tirando una pallata a un raccattapalle che stava lavorando. Swiatek ha rischiato grosso, lo avesse colpito sarebbe stata squalificata, ma non lo ha fatto e il giudice di sedia ha lasciato correre. Quel gesto, però, ha fatto il giro del mondo e sui social anche l'ex numero 1 ATP Boris Becker ha commentato l'accaduto.

Sabalenka-Andreeva è la finale femminile di Indian Wells 2025

La finale del torneo femminile la disputeranno dunque Aryna Sabalenka, che anche dopo questo torneo si confermerà la numero 1 della classifica, e Mirra Andreeva, giocatrice russa che a 17 anni è la più giovane giocatrice a disputare una finale in un torneo 1000 dai tempi di Monica Seles. Andreeva è una predestinata, ma in pochi potevano, forse, immaginare che in questo 2025 cogliesse risultati di cotanto livello: ha vinto a Dubai ed è in finale a Indian Wells, contro Sabalenka che la sconfisse seccamente agli Australian Open.