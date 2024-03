Indian Wells 2024, stanotte il sorteggio del tabellone: Sinner a caccia del secondo posto nel ranking Il sorteggio del tabellone del torneo di Indian Wells definirà i prossimi avversari di Sinner. Jannik in semifinale potrebbe affrontare uno tra Djokovic e Alcaraz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Ancora poche ore è il tabellone del torneo di Indian Wells sarà realtà. Il sorteggio è in programma nella notte tra lunedì e martedì a mezzanotte, ovvero le 15 locali. Jannik Sinner, testa di serie numero 3, aspetta di conoscere il suo avversario e il suo cammino, con la speranza di migliorare la semifinale dell'anno scorso e chissà di scavalcare il numero 2 del ranking ATP e campione in carica Alcaraz. In campo ci saranno anche Djokovic e Nadal, pronti al ritorno sul cemento americano. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il tabellone dell'Indian Wells: Sinner testa di serie numero 3

Sinner che in questo 2024 ha sempre vinto, conquistando gli Australian Open e Rotterdam è il terzo giocatore del seeding dietro Djokovic e Alcaraz. Proprio con uno di questi due, Jannik potrebbe vedersela in semifinale (nella scorsa edizione perse proprio contro Alcaraz), se le cose dovessero andare come da pronostico. Questo perché i primi due giocatori del tabellone, ovvero il serbo che ha vinto Indian Wells cinque volte e Alcaraz, si trovano agli opposti. Prima però Sinner potrebbe incontrare prima uno tra Dimitrov, Humbert, Shelton e Khachanov, e poi uno tra Rublev, Zverev, Rune e Hurkacz.

L'altro semifinalista, secondo i favori della vigilia, potrebbe essere Daniil Medvedev. Il russo non incrocerà sicuramente Sinner, se non in caso di finale, ma potrebbe vedersela come lui in semifinale con uno tra Djokovic e Alcaraz. Grande curiosità anche per Rafa Nadal, che torna a giocare dopo lo stop, e in virtù della Wild card avrà un tabellone tutt'altro che semplice.

Oltre a Sinner, ci saranno altri cinque italiani nel tabellone maschile in attesa dei giocatori impegnati nelle qualificazioni: Lorenzo Musetti, protagonista di un momento disastroso, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Fabio Fognini. Quest'ultimo pur non avendo la classifica tale per entrare in tabellone ha giovato di una wild card. Matteo Berrettini rientrerà nel challenger di Phoenix, per poi sfruttare il ranking protetto a Miami.

Il calendario completo del torneo: programma e orari

S'inizia a giocare il 6 marzo con la speranza che un italiano possa essere in campo anche il 17 per un'eventuale finale. Gli orari e le date delle partite saranno definite con chiarezza nei prossimi giorni, ma già sono noti quelli dei vari turni

Mercoledì 6 marzo: primo turno maschile e femminile (dalle 20:00)

Giovedì 7 marzo: primo turno maschile e femminile (dalle 20:00)

venerdì 8 marzo: secondo turno maschile e femminile (dalle 20:00)

sabato 9 marzo: secondo turno maschile e femminile (dalle 20:00)

domenica 10 marzo: terzo turno maschile e femminile (dalle 20:00)

lunedì 11 marzo: terzo turno maschile e femminile (dalle 20:00)

martedì 12 marzo: quarto turno maschile e femminile (dalle 20:00)

mercoledì 13 marzo: quarto turno maschile e femminile (dalle 20:00)

giovedì 14 marzo: quarti di finale maschili e femminili (dalle 20:00)

venerdì 15 marzo: semifinali femminili e finale doppio maschile (dalle 20:00)

sabato 16 marzo: semifinali maschili e finale doppio femminile (dalle 20:00)

domenica 17 marzo: finale maschile e femminile (dalle 20:00)