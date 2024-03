Sinner spazza via Shelton a Indian Wells per la 15° vittoria consecutiva: è già tra i grandissimi Sinner grazie al successo su Shelton a Indian Wells ha ottenuto la 15a vittoria consecutiva. Un risultato che gli permette di agganciare Agassi e Djokovic nella classifica delle vittorie di fila in una stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

15 vittorie nel 2024, 18 complessivamente di fila. Jannik Sinner si conferma uno schiacciasassi anche contro Shelton e vola ai quarti di Indian Wells dove affronterà Lehecka, giustiziere di Rublev prima e Tsitsipas poi. Dopo un primo set equilibrato, ma in cui è stato sempre l'americano ad inseguire, il tennista italiano ha dilagato nel secondo chiudendo 7-6, 6-1. Grazie a questo successo dunque Sinner allunga la sua striscia di trionfi consecutivi in avvio stagione, agganciando in uno speciale club dei grandissimi, Andre Agassi e Djokovic.

La vittoria sul padrone di casa infatti gli ha permesso di lasciare un'altra traccia importante nel mondo del tennis. Con le sue 15 vittorie di fila ha eguagliato quanto fatto dal campione serbo nella scorsa annata e proprio dall'ex talento americano nel 1995. Con un'altro successo Sinner si toglierebbe la soddisfazione di raggiungere Federer a quota 16 (2006). A 17 poi ci sono ancora Federer (2018), Djokovic (2013) e Sampras (1997). Più staccato il Nadal del 2022 con 20 affermazioni e il Nole del 2020 con 26. Lontanissimo sempre Djokovic che nel 2011 vinse 41 di fila.

Contro Shelton è stato dunque sempre Sinner a dettare il gioco, anche in avvio di partita portandosi avanti di un break. Il tennista a stelle e strisce ha avuto il merito di restare sempre nella sfida, riuscendo poi a rientrare nel decimo gioco, dopo aver annullato un set point portando il parziale al tie-break. Tenere testa a questo Jannik però comporta l'utilizzo di tantissime energie e infatti non è stato casuale il crollo nel secondo set di Shelton. Dominio per l'altoatesino e pass per i quarti di finale. Sembra un lontano ricordo dunque il match della scorsa stagione nel masters di Shanghai quando fu Shelton ad imporsi in tre durissimi set.

E ora per Sinner appuntamento ai quarti di finale giovedì 14 marzo contro la 32a testa di serie Lehecka che non ha mai affrontato nel circuito maggiore, ma solo in un challenger imponendosi nel 2019 in due set. Stuzzicato su di lui, l'azzurro che ora si godrà un po' di riposo prima di tornare agli allenamenti ha dichiarato: "Anche la prossima partita sarà una sfida, e non conosco il mio avversario. Abbiamo giocato cinque anni fa da qualche parte, e non ricordo nemmeno, lo so perché me l’hanno detto. Vedremo cosa succederà, sta giocando incredibilmente bene. Devo essere molto concentrato fin dal primo punto e spero di poter mettere in campo un buon tennis".