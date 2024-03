Clamoroso Nardi, batte Djokovic a Indian Wells da numero 123 al mondo! Non doveva neanche essere lì Luca Nardi a Indian Wells ha compiuto un’impresa eccezionale battendo il numero uno al mondo Novak Djokovic. L’azzurro è agli ottavi del Masters 1000. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Luca Nardi a Indian Wells ha fatto un capolavoro. Il tennista italiano ha battuto il numero 1 al mondo Novak Djokovic regalandosi gli ottavi di finale dove affronterà Tommy Paul. E pensare che Luca, che entrerà nella top 100 ATP, non sarebbe dovuto nemmeno essere lì.

Infatti non bisogna dimenticare che il tennista pesarese era stato eliminato nell'ultimo turno delle qualificazioni del Masters 1000 a causa della sconfitta con Goffin. Quando era pronto per tornare a casa però ecco il colpo di scena: il ritiro di Etcheverry, per un problema fisico, ha liberato un posto nel tabellone principale. E così Luca Nardi è stato ripescato da "lucky loser", ritrovandosi già al secondo turno, grazie al bye che l'argentino aveva nel primo.

E ora dopo la buona prova già con il cinese Zhang, ecco il risultato che ti può stravolgere la carriera e la vita con la vittoria contro Novak Djokovic, il suo idolo, sul centrale di Indian Wells. 6-4, 3-6, 6-3 in quasi 2 ore e 30 di gioco per il giocatore italiano, che ha disputato un match di altissimo livello e in crescendo, come confermato dall'ottimo terzo parziale in cui è riuscito a irretire il suo avversario.

Una serata indimenticabile insomma, in cui Nardi si è tolto la soddisfazione di diventare il tennista con la classifica più bassa a sconfiggere Novak Djokovic in un Masters 1000 o in uno Slam. Lui che in carriera non è mai entrato nel main draw di uno slam e che nel 2022 ha trovato la prima vittoria ATP, dopo un lungo girovagare sui campi “minori” con tanti successi all’attivo nei Challenger.

Letteralmente incredulo a fine partita Luca, che solo una settimana fa perdeva contro il numero 462 al mondo: "Non so come ho fatto amico, davvero non lo so. Penso che questo sia un miracolo. Sono un ragazzo di 20 anni, classificato 100 nel mondo, battendo Novak. È folle". Il tutto sottolineando anche l'effetto Sinner: "Guardare Jannik vincere tutte le partite mi ha sicuramente spinto a migliorare. Non mi aspettavo di vincere oggi. Ma cerco sempre di fare del mio meglio nella pratica. E’ successo e sono davvero felice”.