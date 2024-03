Luca Nardi da lucky loser alla sfida con Djokovic: l’incredibile e ricco cammino a Indian Wells Il tennista classe 2003 era stato sconfitto nelle qualificazioni, ma è stato ripescato ed è partito addirittura dal secondo turno. Nardi affronterà Djokovic nel terzo turno di Indian Wells. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Non c'è solo Jannik Sinner al terzo turno degli Indian Wells. Perché anche un altro italiano è riuscito a qualificarsi per i sedicesimi. Perché Luca Nardi ha battuto in tre set il cinese Zhang, piegato con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. Il giovane azzurro lunedì sfiderà con ogni probabilità Novak Djokovic. Un percorso anomalo quello del pesarese che era stato sconfitto nelle qualificazioni, ma Nardi è stato ripescato ed ora avrà l'onore di sfidare Djokovic.

Luca Nardi è uno dei tanti tennisti italiani di buon livello di questa epoca. A Indian Wells si era iscritto alle qualificazioni. Il primo turno lo aveva superato lunedì battendo Terence Atmare, ma nel secondo è stato battuto da Goffin, poi piegato nel tabellone principale da Murray. Nardi è rimasto in California perché era uno dei tennisti che poteva essere ripescato tra gli sconfitti nelle qualificazioni. E il ripescaggio è arrivato, onestamente pure con i fiocchi. Perché dopo la rinuncia di Nadal è arrivata quella di Etcheverry, testa di serie numero 30 che quindi partiva direttamente dal secondo turno.

Nardi così è entrato direttamente dai trentaduesimi (con la garanzia di un premio di 42 mila dollari). L'italiano ha trovato sul suo cammino il cinese Zhang, top 50, che ha sconfitto in tre set. Bruttini i primi due, chiusi con un 6-3 a testa, più bello quello decisivo, che l'italiano si è aggiudicato con il punteggio di 6-3. Un successo pesantissimo per Nardi che si riavvicina alla top 100, e che sarà per la prima volta in campo in un incontro di terzo turno di un 1000.

E soprattutto il lucky loser Nardi affronterà lunedì 11 marzo con ogni probabilità Novak Djokovic, che nella notte esordirà con il modesto australiano Vukic. Sarà sul centrale contro il numero 1 ATP, un evento da ricordare, e con sul piatto anche 59 mila dollari (53 mila euro).