Musetti strapazza Shelton all'ATP Miami, il primo pensiero va al figlio: "Ora voglio solo chiamarlo" Lorenzo Musetti batte Ben Shelton e vola agli ottavi dell'ATP Miami: se la vedrà con Carlos Alcaraz.

A cura di Vito Lamorte

Lorenzo Musetti vola agli ottavi del Miami Open battendo l'americano Ben Shelton in due set (6-4, 7-6 al tie-break) ma il suo primo pensiero va al figlio appena nato: "È stata la mia vittoria più grande. Niente è paragonabile alla nascita di Ludovico".

Una bella vittoria, arrivata al termine di una prestazione spettacolare e di altissimo livello contro il numero 16 del ranking Atp. Adesso sono tre i tennisti italiani che riescono a piazzarsi tra i migliori sedici del torneo: è la prima volta che accade a Miami, è sempre prima volta in un Masters 1000 sul veloce ed è la quinta volta nella storia dei Masters 1000.

Musetti ora se la vedrà con Carlos Alcaraz, ma prima di lui scenderanno in campo Arnaldi, che incontrerà Machac; e poi c'è Sinner che se la vedrà con O'Connell.

Musetti ha disputato una grandissima partita e ha tenuto in maniera ottimale il campo, benissimo trovando anche soluzioni vincenti di altissima qualità con il rovescio. Il tennista italiano ha sfoderato una prestazione di alto livello e ha regalato come sempre alcuni colpi da cineteca, ma ha soprattutto impressionato in maniera positiva per la gestione dei momenti più importanti.

Qualche giorno fa Musetti è diventato papà e alla domanda sulla nascita del figlio Ludovico ha risposto così: "È stata la mia vittoria più grande. Niente è paragonabile alla nascita di Ludovico. Voglio ringraziare la mia ragazza Veronica che mi ha aiutato ad essere qui. Sto svolgendo il mio lavoro nel modo più professionale possibile. Sono davvero felice per me e per loro. Ho tanta voglia di chiamarli e di abbracciarli a distanza".

In merito alla sfida con Carlos Alcaraz ha affermato: “Certo. È sempre una bella sfida. Soprattutto per me. Ho una grande amicizia con lui. Abbiamo giocato tante battaglie in campo. È in vantaggio. Spero di poter vincere questa volta. Non vedo davvero l'ora di sfidarlo. È una persona eccezionale. Un grande essere umano. Un grande atleta. Per me è un'ispirazione. Spero di poter dare il massimo e provare a vincere la partita".