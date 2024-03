Sinner vince il derby contro Vavassori al Miami Open: vola al terzo turno dopo una partita infinita Dopo una lunga giornata di pioggia a Miami Sinner scende in campo contro Vavassori e si aggiudica un derby infinito, rimandato diverse volte per maltempo: nel prossimo turno incontrerà Tallon Griekspoor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il derby italiano è tutto nelle mani di Jannik Sinner: l'altoatesino vince l'infinita partita contro il connazionale Andrea Vavassori, cominciata nella serata di ieri e conclusa soltanto dopo 24 ore a causa della pioggia che ha tormentato Miami. Buona la prima in questo torneo per il tennista reduce dalle semifinali di Indian Wells che supera agevolmente il secondo turno del Masters 1000 di Miami: al terzo turno se la vedrà contro l'olandese Tallon Griekspoor.

E pensare che dopo appena 5 game la gara era stata interrotta per pioggia, con il campo che era diventato praticamente inagibile. Sono passate oltre 24 ore prima di scendere in campo, ma neanche la lunga attesa ha impedito a Sinner di portare a termine la sua missione: già dal primo set Vavassori si era mostrato in grande difficoltà, con due grandi errori commessi che gli hanno impedito di poter tenere testa al suo avversario.

L'altoatesino ha impiegato appena 35 minuti complessivi tra ieri e oggi per vincere il primo set per 6-3, cominciando la ripresa del match con un piglio completamente diverso rispetto a sabato. Il torinese ha provato a rientrare in partita nella seconda parte del gioco, restando sulla scia del suo collega italiano che continua quasi inesorabile la sua marcia verso il turno successivo del torneo.

Vavassori prova a tenere il passo di Sinner per tutto il secondo set, combattendo fino al cambio di campo che ha segnato il momento decisivo della partita: il numero 3 del ranking impiega poco per ottenere i due game necessari per vincere la partita e archiviarla in poco tempo dopo un'attesa lunghissima, mostrando che l'ultima sconfitta (la prima del 2024) non ha intaccato il suo percorso.

Con il punteggio di 6-3, 6-4 ottenuto in un'ora e 17 minuti Sinner stacca il pass per il terzo turno del Miami Open senza grosse difficoltà e si prepara per affrontare Griekspoor. Vavassori esce sconfitto ma con qualche sensazione positiva per il futuro.