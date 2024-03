video suggerito

Quanto guadagna Sinner se vince il Miami Open 2024, montepremi e prize money del torneo di tennis Sinner è pronto per affrontare la finale del Miami Open e in caso di vittoria lo attende un premio ricchissimo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su montepremi e prize money, turno per turno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner si prepara per giocare la finale del Miami Open 2024: dopo aver stracciato Daniil Medvedev in semifinale nell'ultimo atto del torneo incontrerà Grigor Dimitrov nella serata del giorno di Pasqua. Un traguardo importantissimo che gli permetterà di giocare la terza finale del 2024 e di poter potare a casa un montepremi molto ricco.

I guadagni del Masters 1000 americano sono molto importanti, con un prize money totale dal valore di 8 milioni e 262mila 126 euro. Il trionfo in semifinale contro Medvedev gli ha già assicurato 250mila dollari, che vanno ad aggiungersi ai premi già vinti lungo tutto questo percorso dove ha già accumulato 585mila dollari (540mila euro). L'ultimo step gli garantirebbe oltre 1 milione di euro, una cifra da capogiro alla quale aggiungere 1000 punti ATP.

Il prize money del Masters 1000 di Miami: premi e punti ATP

Il montepremi messo a disposizione per il vincitore dei Miami Open 2024 ha una cifra molto elevata. Chi trionferà in questo torneo potrà portarsi a casa circa 8.3 milioni di euro: il premio minimo per il primo turno è di 21.463 euro con 10 punti ATP, salendo poi sempre di più man mano che si va avanti.

Leggi anche Quanto guadagna Sinner se vince contro Medvedev e arriva in finale al Miami Open 2024

Il punto di svolta è la semifinale, dove i guadagni diventano più consistenti fino a toccare una cifra che va oltre 1 milione di euro per il vincitore. Ecco tutti i premi, turno per turno, previsti per i giocatori.

Primo turno – Prize Money: 21.463 euro. Punti ATP: 10

Secondo turno – Prize Money: 31.848 euro. Punti ATP: 30

Terzo turno – Prize Money 54.557 euro. Punti ATP 50

Ottavi – Prize Money: 93.237 euro. Punti ATP 100

Quarti di finale – Prize Money: 170.781 euro Punti ATP: 200

Semifinale – Prize Money: 300.021 euro. Punti ATP: 400

Finale – Prize Money: 540.039 euro. Punti ATP: 650

Campione – Prize Money: 1.015.458 euro . Punti ATP: 1000