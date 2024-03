video suggerito

Quanto guadagna Sinner se vince contro Medvedev e arriva in finale al Miami Open 2024 Jannik Sinner in caso di vittoria contro Medvedev e raggiungimento della finale del Miami Open, incasserà più di mezzo milione di euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere su montepremi e prize money, turno per turno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quanto guadagnerà Jannik Sinner in caso di vittoria contro Medvedev nella semifinale del Miami Open? Le cifre previste nel montepremi del Masters 1000 americano sono importanti, con l'azzurro che con il raggiungimento della finale, contro uno tra Zverev e Dimitrov, incasserà circa 540mila euro, oltre a 650 punti ATP. Un bottino importante che potrebbe impreziosirsi ulteriormente in caso di vittoria del torneo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul prize money e sul montepremi del torneo di Miami che è di poco meno di 9 milioni di dollari americani, ovvero circa 8.4 milioni di euro.

Quanto può guadagnare Sinner se batte Medvedev e arriva in finale al Miami Open: il montepremi

Jannik Sinner con il raggiungimento della semifinale del Miami Open si è assicurato un premio di 325mila dollari, ovvero poco più di 300mila euro (oltre a 400 punti ATP). In caso di sconfitta contro Medvedev i suoi guadagni si fermeranno qui. In caso di conquista invece della finale, il tennista italiano numero 2 del tabellone si assicurerebbe circa 250mila dollari in più, andando ad incassare 585mila dollari (540mila euro). E in caso di vittoria del torneo, quanto guadagna il vincitore? Il premio riservato all'erede di Medvedev, trionfatore nel 2023, è circa il doppio di quello riservato al finalista. Chi vince il Miami Open incasserà 1.1 milioni di dollari (e 1000 punti ATP), ovvero poco più di 1 milione di euro.

Il prize money del Masters 1000 di Miami: premi e punti ATP

Il prize money del Masters è molto ricco. Il Montepremi si aggira su 8.4 milioni di euro, con un premio minimo di 21mila euro per il primo turno, e un massimo di più di 1 milione di euro per il vincitore. Ecco tutti i premi, turno per turno, previsti per i giocatori.

Leggi anche Sinner cresce alla distanza e si prende la semifinale di Miami: Machac non può nulla

Primo turno – Prize Money: 21.463 euro. Punti ATP: 10

Secondo turno – Prize Money: 31.848 euro. Punti ATP: 30

Terzo turno – Prize Money 54.557 euro. Punti ATP 50

Ottavi – Prize Money: 93.237 euro. Punti ATP 100

Quarti di finale – Prize Money: 170.781 euro Punti ATP: 200

Semifinale – Prize Money: 300.021 euro. Punti ATP: 400

Finale – Prize Money: 540.039 euro. Punti ATP: 650

Campione – Prize Money: 1.015.458 euro . Punti ATP: 1000