video suggerito

Quanto guadagna chi vince Wimbledon 2024: montepremi e prize money del torneo di tennis Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono i due finalisti del torneo di Wimbledon maschile 2024: in palio c’è una bella fetta di montepremi, con una differenza di oltre un milione e mezzo tra chi vince e chi perde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale del torneo di Wimbledon maschile del 2024 è la stessa della scorsa edizione: ad affrontarsi domenica sul campo centrale dell'All England Club saranno il campione uscente Carlos Alcaraz e l'inossidabile Novak Djokovic. Il serbo è riuscito a ritrovare a tempo di record la miglior condizione dopo l'operazione al menisco e ha battuto in semifinale un comunque grande Lorenzo Musetti, mentre lo spagnolo ha superato il russo Medvedev. Oltre al prestigio del trofeo in palio, i due tennisti si contenderanno anche una bella somma: la differenza tra quanto intasca quello che vince e quanto porta a casa lo sconfitto è di oltre un milione e mezzo di euro, nel quadro di un montepremi complessivo molto alto.

Quanto guadagna il vincitore della finale di Wimbledon: il montepremi

Nel torneo di Wimbledon il montepremi è lo stesso sia per il torneo maschile che per quello femminile, e ha raggiunto cifre elevatissime. Il prize money è addirittura raddoppiato negli ultimi 10 anni, consentendo già a chi entra di diritto o si qualifica per il tabellone principale di portarsi a casa una somma di tutto rispetto, più di 70mila euro. Le cifre dei premi salgono in maniera esponenziale con l'avanzare dei turni, fino ad arrivare ai milioni distribuiti ai due finalisti. Il vincitore del torneo di Wimbledon 2024 riceverà ben 3.206.285 euro, mentre lo sconfitto si consolerà con ‘appena' 1.662.518 euro.

Il prize money del torneo di Wimbledon 2024: premi e punti ATP

Non solo gloria e soldi, ma anche preziosissimi punti per la classifica ATP: la finale del torneo di Wimbledon 2024 è pesante anche da questo punto di vista. Chi vince mette in cascina 2000 punti, come in tutti i tornei del Grande Slam, mentre il tennista battuto ha diritto a 1200 punti. Ecco il montepremi completo e l'assegnazione dei punti a Wimbledon 2024.

Primo turno – € 71.750 (10 punti)

– € 71.750 (10 punti) Secondo turno – € 110.438 (45 punti)

– € 110.438 (45 punti) Terzo turno – € 169.814 (90 punti)

– € 169.814 (90 punti) Ottavi – € 268.377 (180 punti)

– € 268.377 (180 punti) Quarti – € 445.317 (360 punti)

– € 445.317 (360 punti) Semifinale – € 849.071 (720 punti)

– € 849.071 (720 punti) Finalista – € 1.662.518 (1200 punti)

– € 1.662.518 (1200 punti) Vincitrice – € 3.206.285 (2000 punti)