video suggerito

Il primo pensiero di Sinner dopo la vittoria a Miami è chiedere scusa: Dimitrov resta di sasso Jannik Sinner, dopo aver sconfitto nella finale del Miami Open Grigor Dimitrov, stringendo la mano all’avversario ha detto una frase che ha colpito e stupito il tennista bulgaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

415 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner è in questo momento il miglior tennista al mondo. Tre titoli vinti nel 2024, con 22 vittorie in 23 partite giocate. Numero 2 nella classifica ATP, ma in modo schiacciante è il numero 1 della Race. Vince in campo, ma anche fuori. Perché Jannik è davvero un ragazzo d'oro. Dopo la finale di Miami ha avuto modo di consolare e di trovare delle belle parole anche per l'avversario e cioè Dimitrov, battuto in due set secchi.

Cosa ha detto Sinner a Dimitrov nei saluti a rete

Il punteggio è stato netto, ma la partita è stata bella. Perché Sinner sta giocando in modo divino e perché Dimitrov ha regalato spettacolo e fin quando ha retto ha tenuto il passo dell'italiano. I due sono ottimi amici e quando l'incontro è terminato Jannik non ha esultato nemmeno troppo, forse per rispetto del bulgaro. Non è mai semplice rapportarsi a un amico alla fine di una partita.

Dopo la stretta di mano Dimitrov era abbacchiato, ma ha reso merito a Jannik, si è complimentato con Sinner che, però, con la sua classe, la sua bontà d'animo ha detto a "Sorry for today" e cioè "Scusa per oggi". Sinner vince Miami, dopo aver perso due finali in passato, allunga la sua serie favolosa e invece di festeggiare in modo fragoroso di fatto chiede scusa al suo rivale, per averlo battuto. Praticamente, unico. Dimitrov resta stupito da quella frase e all'italiano dice: "Great play" e cioè "Grande partita", quasi come volessi dirgli: "No, non ti devi scusare, hai giocato alla grande".

Le dichiarazioni di Sinner dopo la vittoria al Miami Open

Poi sono arrivate le parole dei protagonisti nel momento della premiazioni. Dimitrov quasi commosso ha ricordato il suo percorso prima di dire a Jannik: "Vederti in campo è bello, ma non è bello affrontarti". Sinner ha continuato a elogiare il bulgaro, classe 1991, anche nel post-match: "Grigor è così bello vederti giocare a questo livello, hai lavorato tantissimo, ti ho visto a Monaco. Non è bello solo giocare, ma anche parlare con te. Hai anche un fantastico team dietro di te, c'è un grande lavoro dietro questi risultati".

Poi, però, ha elogiato il suo staff e ha voluto rendere merito agli organizzatori del Miami Open e soprattuto ha dedicato un pensiero anche a tutti coloro che fanno il tifo per lui: "Grazie al mio team per lavorare ogni giorno, ci abbiamo messo un sacco di lavoro, cerchiamo di imparare, questi risultati sono bellissimi da condividere con voi, con chi è a casa, a chi mi è vicino e inizia a conoscermi un po' di più.

Devo dire grazie pure al direttore del torneo James Blake. Mi avevi detto ‘Speriamo che la terza volta sia quella buona'. Questo è uno dei migliori tornei in assoluto. Ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo torneo. Un'ultima cosa. L'atmosfera è stata bellissima in tutti questi giorni. Questo è uno dei miei tornei preferiti, ho fatto la finale tre anni fa e spero di tornare l'anno prossimo".