video suggerito

Sinner-Dimitrov oggi in finale all’ATP Miami, orario TV e dove vederla in diretta e streaming Jannik Sinner gioca oggi contro Grigor Dimitrov nella finale del torneo ATP di Miami: in caso di vittoria, il tennista italiano diventerà numero 2 al mondo. Orario di inizio alle 21, diretta TV su Sky (ma non in chiaro) e streaming su Sky Go e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Redazione Sport

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner affronta oggi Grigor Dimitrov nella finale del torneo ATP di Miami, l'incontro che può farlo diventare numero 2 al mondo in caso di vittoria. Il tennista italiano è pronto al sorpasso su Alcaraz dopo aver stravinto la semifinale con Medvedev, ma affronterà un osso duro come l'esperto bulgaro, reduce da diversi mesi ad altissimi livelli e prossimo al rientro nella top 10 del ranking ATP. La partita avrà inizio alle 21 ora italiana e sarà trasmessa in diretta TV su Sky, ma non in chiaro. Per Jannik Sinner si tratta della terza finale consecutiva sul Centrale dell'Hard Rock Stadium a Miami.

Incontro: Sinner-Dimitrov, finale ATP Miami Open 2024

Orario: 21 ora italiana

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go e NOW

A che ora gioca Sinner oggi contro Dimitrov in finale al Miami Open

La finale tra Sinner e Dimitrov avrà inizio alle 21, orario italiano, quando a Miami saranno le 16. Gli organizzatori del torneo hanno deciso di posticipare di un'ora l'inizio dell'incontro, rispetto all'orario degli ultimi match di Jannik, per agevolare ulteriormente il pubblico europeo in virtù delle cinque ore di fuso.

Dove vedere Sinner-Dimitrov oggi in finale a Miami in TV e streaming

Sinner-Dimitrov, finale del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta TV su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, a partire dalle ore 21. Su Sky Sport 24 è previsto un ampio prepartita con inizio alle 20:30. L'evento sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.

Sinner ha sconfitto Medvedev nella semifinale del Miami Open

Sinner-Dimitrov in chiaro su TV8, non è prevista la diretta

Non ci sarà diretta TV in chiaro per la finale tra Sinner e Dimitrov al Miami Open. Sky, che detiene i diritti televisivi per il circuito dei Masters 1000 in Italia, non trasmetterà l'incontro gratuitamente su TV8. La finalissima del torneo di Miami resterà dunque accessibile solo agli abbonati alla piattaforma satellitare.

Sinner-Dimitrov, i precedenti

Sono soltanto tre gli incontri che hanno visto Sinner e Dimitrov scendere in campo l'uno contro l'altro. Il primo risale al 2020, quando a Roma il bulgaro si impose in tre set negli ottavi di finale contro un Sinner appena 18enne. Più recente gli ultimi due precedenti, entrambi favorevoli a Jannik: il successo in due set nell'edizione 2023 del torneo di Miami e quello più combattuto nello scorso mese di ottobre, a Pechino, torneo finito poi nella bacheca di Sinner.

Dimitrov in finale all'ATP Miami dopo aver eliminato Zverev

Sinner numero 2 al mondo nel ranking ATP, cosa serve contro Dimitrov

L'eliminazione di Alcaraz in semifinale, proprio ad opera di Dimitrov, regala a Sinner l'occasione di diventare numero 2 nel ranking ATP già a Miami. Non servono calcoli particolarmente complessi per delineare gli scenari: Sinner, elogiato anche da Serena Williams dopo la semifinale, sarà numero 2 al mondo in caso di vittoria nella finale. In caso contrario, il nostro tennista dovrà rimandare l'assalto alla seconda posizione del ranking alle prossime settimane, quando la stagione del tennis si sposterà sulla terra rossa.