Chi è Grigor Dimitrov, l'avversario di Sinner in finale a Miami che doveva essere "il nuovo Federer" Alla soglia dei 33 anni Grigor Dimitrov è tornato a giocare un grande tennis. Negli ultimi mesi ha battuto 9 top ten. Il bulgaro, che doveva essere il nuovo Federer, sfiderà Sinner nella finale del Miami Open.

A cura di Alessio Morra

Grigor Dimitrov affronterà Jannik Sinner nella finale del torneo ATP di Miami. Sarà sicuramente una sfida spettacolare. Tra il migliore giocatore al mondo in questo momento, l'italiano, e uno dei più talentuosi in assoluto. Dimitrov ha talento da vendere, lo ha sempre avuto, ora sta vivendo una seconda giovinezza, da qualche mese ha unito i pezzi ed è tornato su livelli altissimi. Domenica 31 marzo sfiderà Sinner e proverà a vincere il primo 1000 della sua carriera.

Dimitrov ha paradossalmente sempre avuto un grande problema. Lui è sempre stato troppo bravo, tecnicamente. Era stato ribattezzato il nuovo Federer quando era un ragazzino, con quell'etichetta appiccicata addosso è entrato nel circuito. Una sorta di delfino, l'erede al trono, quel trono che non ha mai avuto. Ma una sfilza di risultati importanti e di piazzamenti d'elite sì.

Dimitrov ha vinto le ATP Finals e ha battuto tutti i big del tennis

Perché Dimitrov è stato numero 3 della classifica ATP, ha vinto 9 tornei (l'ultimo a gennaio) ma è stato a digiuno di titoli per oltre sei anni. Il successo più prestigioso lo ha ottenuto nel novembre 2017 quando ha trionfato alle ATP Finals. Ha raggiunto le semifinali agli Australian Open, a Wimbledon e agli US Open, ha battuto sia Nadal che Federer e pure Djokovic, però nel momento decisivo è quasi sempre mancato.

Dimitrov e il gossip con Maria Sharapova e le fidanzate famose

C'è chi diceva per un carattere non fortissimo, scarso killer instinct, e anche tanta voglia di divertirsi fuori dal campo. Serio professionista sì, ma anche con la voglia di non rinunciare a una bella vacanza al mare nel corso della stagione. Noto anche per aver avuto delle relazioni sentimentali con Maria Sharapova, Nicole Scherzinger e con Madalena Ghenea, dall'autunno vive su una nuvola. Per certi versi sta avendo un percorso simile, almeno come tempistiche, a quello di Sinner.

Dimitrov torna nella top 10 del ranking ATP a 33 anni

Il magic moment di Dimitrov dura da un po', perché da ottobre in poi ha volato e ha battuto 9 giocatori piazzati nella top ten – ha fatto fuori due volte Alcaraz, ma pure Medvedev. A Bercy ha perso la finale con Djokovic, lo scorso ottobre venne battuto in tre set da Sinner a Pechino. E alla soglia dei 33 anni la classifica sorride. Dimitrov è tornato nella top ten del ranking ATP, è già numero 9, ma se vince sarà 7. Nella Race invece è già numero 6, con De Minaur avanti di una manciata di punti.