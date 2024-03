video suggerito

Quando si gioca la finale del Miami Open 2024, data e orario della partita di tennis La finale del torneo di Miami che vedrà impegnati uno tra Sinner e Medvedev e uno tra Zverev e Dimitrov si giocherà domenica 31 marzo con orario ancora da definire.

A cura di Marco Beltrami

La finale del torneo del Miami Open decreterà il vincitore del secondo e ultimo Masters 1000 americano è in programma domenica 31 marzo. In attesa di capire chi saranno i finalisti, ovvero uno tra Sinner e il campione in carica e Medvedev e l'altro dalla semifinale Zverev-Dimitrov, l'orario è ancora da definire. L'unica certezza è che l'ultima partita del torneo di Miami si disputerà nella tarda mattinata o primo pomeriggio locali, nella serata italiana.

Finale Miami Open 2024, quando si gioca: la data e l’orario della partita di tennis

La finale del Miami Open si giocherà domenica 31 marzo. I tennisti che si contenderanno il titolo del Masters 1000, provando a raccogliere l'eredità del campione 2023 Daniil Medvedev, (che punta alla riconferma dal canto suo) scenderanno in campo dunque il giorno di Pasqua. L'orario della sfida è ancora da definire, anche se in linea di massima dovrebbe essere nella serata italiana. La finale di Miami nella scorsa stagione per esempio iniziò alle 19 ora italiana, ovvero le 13 della Florida. Un modo per andare incontro alle esigenze anche degli appassionati europei, con buona pace delle temperature e dell'umidità.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti dell’ATP Miami

I finalisti del Miami Open saranno definiti dagli ultimi match dei quarti e delle successive finali. Uno dei due giocatori sarà il vincente del confronto tra Sinner e Medvedev, ovvero i giocatori che si sono contesi il titolo nell’edizione 2023 (con il successo del giocatore russo). Dall’altra parte del tabellone, ci sarà un'altra sfida per certi versi inattesa tra Zverev, che ha superato Marozsan e Dimitrov. Il bulgaro è la sorpresa del torneo, grazie alla vittoria con il numero due al mondo Alcaraz. Non ci sarà dunque certamente la finale tra Sinner e Alcaraz, ovvero le prime due teste di serie del tabellone, che tutti avrebbero voluto.