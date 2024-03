Mancamento per Berrettini al Miami Open: sbanda e si appoggia alla racchetta poi torna a giocare Improvviso malore per Matteo Berrettini durante il match del primo turno del Masters 1000 di Miami che lo vede opposto ad Andy Murray: l’azzurro barcolla e si accascia prima di venire soccorso dai medici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Improvviso malore per Matteo Berrettini durante il match del primo turno del Masters 1000 di Miami che lo vede opposto ad Andy Murray. Il tennista italiano nel corso del secondo set si stava preparando a cominciare l'ottavo gioco ma quando si è apprestato ad effettuare il primo servizio facendo rimbalzare la pallina sul terreno di gioco ha avuto un capogiro e un evidente cedimento. Il romano non è svenuto ma ha perso l'equilibrio e, dopo essersi accasciato, è stato costretto a sedersi in panchina per ricevere il soccorso da parte dei medici interrompendo dunque momentaneamente l'incontro.

Un mancamento quindi per il 27enne romano dovuto probabilmente alle elevate temperature e alla lunga assenza dai campi di gioco causa infortunio durata oltre sette mesi e terminata solo la scorsa settimana con il ritorno nel circuito nel torneo di Phoenix. A spiegare ciò che è successo è stato lo stesso Matteo Berrettini (che già all'inizio del secondo set aveva lamentato un po' di stanchezza e un pizzico di affanno) nel colloquio avuto con i suoi soccorritori a bordo campo: l'italiano ha infatti spiegato loro di aver avuto un capogiro e che la vista gli si è improvvisamente annebbiata nel momento in cui si è posizionato per andare al servizio.

Per quanto lo spavento sia stato tanto, a rassicurare tutti circa le proprie condizioni ci ha pensato il tennista azzurro che, dopo aver preso degli integratori di sali minerali, controllato i valori della pressione sanguigna (che evidentemente erano nella norma) ed essersi rimesso in sesto, tra gli applausi dei presenti è tornato quindi in campo per proseguire il match contro l'ex numero uno del mondo Andy Murray che ne ha approfittato per vincere il game successivo e portare così l'incontro al terzo e decisivo set nel quale Berrettini, dopo un breve passaggio negli spogliatoi, è comunque rientrato in campo mostrando che il problema avuto in precedenza che ha tenuto tutti gli spettatori con il fiato sospeso era ormai stato superato.