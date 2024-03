Sinner fa un punto sovraumano contro Machac, sulla TV inglese non capiscono: “Ma come ha fatto?” Punto eccezionale di Sinner a Miami in occasione della partita contro Machac. Una prodezza assoluta con un rovescio ad una mano. Applausi a scena aperta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ci ha abituato a prodezze di vario tipo nel campo da tennis. Ma quanto fatto durante il match dei quarti di finale di Miami contro Machac merita una menzione speciale, perché è una rarità. Il tennista italiano dopo uno scambio molto duro, si è reso protagonista prima di alcuni recuperi notevoli e poi di un colpo vincente con un rovescio ad una mano. Una situazione che ha sorpreso anche i commentatori, rimasti letteralmente a bocca aperta.

Sul punteggio di pari 2 e 15-15, Jannik Sinner è stato messo alle corde dal ceco che ha spinto forte. Bravo comunque l'azzurro a muoversi da una parte e dall'altra dal campo, riuscendo a difendersi alla grande. Prima, dopo un dritto in avanzamento dell'avversario che sembrava definitivo, l'altoatesino ha rimesso la pallina di là con difficoltà e un pizzico di fortuna. Machac, sorpreso inizialmente dal rimbalzo, si è messo nella condizione di colpire forte cambiando angolo. Ancora una volte Sinner si è fatto trovare pronto, con un capolavoro.

Jannik è partito in anticipo intuendo la direzione del tiro dell'avversario e con grande intelligenza è arrivato benissimo sulla pallina staccando una delle due mani. Un rovescio in allungo ad una mano, che ha disegnato una traiettoria perfetta: lungolinea preciso a battere Machac, che è rimasto impietrito. Ovazione del pubblico che ha apprezzato la giocata del nostro portacolori, mix di atletismo, intelligenza e doti tecniche importanti. Un magia fuori dal comune.

Impazziti in telecronaca i commentatori di Sky Sport UK, che sono rimasti inizialmente sbalorditi. "Oh ce l'ha fatta, incredibile Sinner… ma come ha fatto? È non parlo solo del colpo vincente, ma anche quelli prima". Effettivamente l'azione di gioco è stata un crescendo, culminato in un punto di rovescio ad una mano da applausi. E poi ancora: "Era un punto impossibile da vincere, a una mano. tutto questo è incredibile.