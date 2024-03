Sinner-Machac oggi alle 20, la diretta live dei quarti del Miami Open: Jannik a caccia della semifinale

Jannik Sinner affronta Tomas Machac oggi al Miami Open per i quarti di finale: giocatori in campo non prima delle ore 20:00. Dopo la vittoria con O'Connell, oggi il numero 3 del mondo affronterà per la prima volta il ceco Tomas Machac, numero 60 al mondo, che ieri ha eliminato Arnaldi. Chi vince si qualifica in semifinale e affronterà uno tra Medveved o Jarry. Tra i due tennisti non ci sono precedenti: è la prima volta che si affrontano con Jannik che è favorito per il passaggio del turno. La sfida tra l'altoatesino e il tennista ceco è la seconda partita in programma sul campo e sarà preceduto dal match tra Garcia e Collins. Qui le informazioni su dove vederla.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0