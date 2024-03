Musetti non fa l’impresa con Alcaraz ma firma il punto dell’anno: “Assolutamente di un altro mondo” Musetti non ha superato l’esame Carlos Alcaraz all’ATP Miami e si è fermato agli ottavi di finale ma il tennista italiano ha firmato il punto dell’anno: “Assolutamente di un altro mondo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Musetti non ha superato l’esame Carlos Alcaraz all'ATP Miami e si è fermato agli ottavi di finale. Il tennista italiano, però, ha firmato il punto dell'anno dopo uno scambio che è stato già definito "assolutamente di un altro mondo". Un manuale di tecnica e atletismo che i due tennisti hanno messo in campo e che ha visto l'azzurro avere la meglio dopo uno scambio pazzesco.

Quando lo scambio sembrava volgere a favore di Carlitos, che si era esibito con un bel colpo sotto rete, ecco che Musetti ha sfoderato un tweener a scavalcare l'avversario: lo spagnolo è andato a recupero e ha risposto con lo stesso colpo, ma di spalle. A quel punto Musetti di rovescio è riuscito a trovare il punto, facendo esplodere il pubblico presente.

Tra coloro che rimasero stupiti dalla mossa c’era l’ ex numero uno del mondo nel 1992, Jim Courier, che ha definito il punto come qualcosa "assolutamente fuori dal mondo": lo scambio è stato pubblicato sui social e in pochi minuti è diventato virale. In quegli istanti il risultato della partita è passato in secondo piano e si è aperto il dibattito se questo di Musetti possa essere già considerato "il punto dell'anno".

In alcuni momenti della sfida sia Musetti che Alcaraz sembrava che non stessero giocando un torneo non ufficiale ma che l'incontro fosse più un allenamento aperto ai tifosi e in modo rilassato hanno offerto un tennis ad altissima qualità.

Il match ha regalato spettacolo ed entrambi regalato ai tifosi di fantasia e giocate di grande tecnica. Musetti ha fatto vedere di essere in buon momento ma Carlos Alcaraz ha dimostrato, ancora una volta, perché è uno dei migliori al mondo.

Dopo aver battuto Ben Shelton 6-4 7-6, ecco che a Lorenzo Musetti è toccata la sfida difficile contro il numero due al mondo. Una missione non impossibile per l’italiano che comunque si è mostrato in forte crescita perché ha lottato e combattuto finché ha potuto ma alla fine ai quarti ci è andato lo spagnolo. Niente da fare per Musetti: Carlitos, in questo momento, è ancora di un altro pianeta.