Miami Open, Arnaldi-Machac in diretta live: l’orario TV di Sinner-O’Connell e Musetti-Alcaraz

Le partite di oggi al Miami Open per gli ottavi di finale: in campo Arnaldi-Machac, Sinner-O'Connell e Musetti-Alcaraz. Tre gli azzurri impegnati, il primo a scendere in campo al Grandstand da tabellone del Masters 1000 è Matteo Arnaldi (38° nel ranking Atp) che sfida il tennista ceco, Tomáš Machac (60°): il match è in programma a partire dalle ore 16 e sarà visibile in diretta tv (ma solo per abbonati) su Sky Sport Tennis (203). Lo stesso canale trasmetterà a seguire (non prima delle 19.30) anche l'incontro di Jannik Sinner (3°) con l'australiano Christopher O'Connell (66°). A chiudere la giornata, non prima delle 20.30, sarà Lorenzo Musetti (24°) che affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 2 al mondo) nella partita in onda su Sky Sport Max (2025). Su Sky Go e su NOW la diretta streaming di tutti gli incontri.

Il programma di oggi al Miami Open e i risultati degli italiani:

Arnaldi – Machac (dalle ore 16.00)

Sinner – O'Connell (non prima delle 19.30)

Musetti – Alcaraz (non prima delle 20.30)

