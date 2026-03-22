Alcaraz eliminato da Korda a Miami: lo sfogo è una sentenza. Ora grande occasione per Sinner

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sorpresa a Miami. Carlos Alcaraz saluta il torneo al terzo turno arrendendosi in tre set (3-6, 7-5, 4-6) a un super Sebastian Korda. Il numero uno al mondo in balia dell'avversario per quasi due set prima del riscatto e protagonista anche dei soliti sfoghi con la panchina, si era poi risollevato alla sua maniera frantumando le certezze del padrone di casa. E invece ecco che nel terzo parziale Korda ha ribaltato l'inerzia ottenendo il successo più importante della sua carriera. E ora Sinner ha una grande chance in chiave ranking.

Korda super, Alcaraz in difficoltà

"Me ne vado a casa, me ne vado a casa. Al massimo posso fare un 6-3 6-4, 6-3 7-5… Di più non posso". Questo lo sfogo di Alcaraz quando era sotto di un set e di un break nel secondo parziale a confermare uno stato psicologico non tranquillo. Però quando Korda dopo una prima parte di gara sontuosa ha servito per il match, le cose sono cambiate. Carlos si è risollevato giocandosi il "tutto per tutto", come consigliatogli dal coach.

Korda ribalta l'inerzia del terzo set e vince la partita

Da lì in poi è iniziata un'altra partita che sembrava sorridere al primo giocatore del ranking contro un Korda che ha accusato il colpo. E invece ecco che se l'americano è salito nuovamente di rendimento, Alcaraz ha vissuto un altro momento di down. Break e poi 6-4 per Sebi, e Alcaraz che inanella così un'altra sconfitta inaspettata dopo quella della scorsa annata contro Goffin.

Come cambia il ranking, Sinner può approfittarne

Con questo risultato cambiano dunque gli scenari in chiave ranking. Alcaraz saluta Miami con soli 50 punti in più, raggiungendo quota 13.590. Un'occasione sciupata per Carlos che ora potrebbe essere riavvicinato da Sinner che ha tutto da guadagnare dopo l'assenza dello scorso anno. L'azzurro già a quota 11.450 punti per il terzo turno conquistato, in caso di vittoria del titolo arriverebbe a 12.400 punti incassando complessivamente 1.000 punti, un bis rispetto a quanto accaduto a Indian Wells. Un salto in avanti importante per ridurre ancora le distanze dalla vetta.