La reazione di Adani all’annuncio di Allegri al Napoli: pubblica un video e chiede scusa a Maradona

In una storia pubblicata su Instagram Adani tira in ballo Maradona per pungere ancora Allegri, scelto dal Napoli come allenatore: “Perdonali, non sanno quello che fanno”

Il Napoli ha scelto di puntare su Massimiliano Allegri per sostituire Antonio Conte, un pallino del presidente Aurelio De Laurentiis che divide la piazza e il dibattito pubblico. L'allenatore livornese firmerà un contratto biennale nei prossimi giorni di circa 4 milioni di euro all'anno, ma le critiche sono cominciate prima ancora dell'arrivo dell'ufficialità. Tra i più scettici c'è Lele Adani, spesso in contrasto con il tecnico anche dopo la fine della sua esperienza al Milan: l'ex giocatore ha pubblicato una storia criptica sul suo profilo Instagram dove tira in ballo Diego Armando Maradona e una sua vecchia frase che calza perfettamente con il suo pensiero su Allegri, che però non viene mai nominato.

Adani pubblica Maradona per stroncare Allegri

Il volto e la voce che ha utilizzato per esprimere la sua opinione smuovono i cuori a Napoli: da quelle parti Maradona è un'istituzione anche per chi non lo ha mai visto giocare e Adani si affida a una sua considerazione per l'ennesima critica pungente diretta ad Allegri. L'ex Milan, salvo clamorosi ribaltoni, diventerà il nuovo allenatore degli azzurri raccogliendo ancora una volta il testimone di Conte, ma l'opinionista sportivo ha bocciato la scelta di De Laurentiis che per la panchina ha deciso di puntare su un altro big italiano.

La storia pubblicata ad Adani su Instagram

Sul suo profilo Instagram Adani ha pubblicato un video di Maradona, uno spezzone chiarissimo: "C'erano molte persone mediocri che si credevano brave". Una frase che racchiude perfettamente il suo pensiero, accompagnata da un commento che non lascia spazio a dubbi: "Perdonali, perché non sanno quello che fanno". Si rivolge al più grande di tutti per esprimere il disappunto verso Allegri, allenatore al quale non ha mai risparmiato critiche e che in passato ha sbeffeggiato con gesti sottili e stroncato con critiche molto forti. Questa volta non lo nomina, ma visti i trascorsi il riferimento è chiarissimo.