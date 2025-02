video suggerito

Sinner squalificato 3 mesi da WADA per il Clostebol, il caso doping è finito: quando torna a giocare L'agenzia mondiale antidoping ha trovato l'accordo con Sinner per il caso clostebol: sarà sospeso per tre mesi, con la squalifica che è partita lo scorso 9 febbraio e terminerà il 4 maggio.

A cura di Ada Cotugno

Jannik Sinner sarà squalificato per tre mesi: l'agenzia mondiale antidoping ha confermato di aver raggiunto un accordo con il tennista per la violazione delle norme antidoping che lo hanno portato a essere positivo al clostebol nel marzo 2024. Jannik potrà tornare in campo per gli Internazionali d'Italia che inizieranno il prossimi 7 maggio, saltando i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid.

La squalifica è partita formalmente lo scorso 9 febbraio e terminerà il 4 maggio, permettendogli così di presentarsi per il torneo di Roma, anche se potrà tornare ad allenarsi a partire dal prossimo 13 aprile. L'estate scorsa il numero uno al mondo era stato prosciolto dall'Itia (International Tennis Integrity Agency), ma dopo il ricorso è arrivata la sanzione da parte della WADA che lo ha fermato per tre mesi.

Perché Sinner è stato squalificato 3 mesi, l’accordo con WADA

Dopo tanta attesa è arrivata la sentenza della WADA: Sinner dovrà scontare un "periodo di ineleggibilità di tre mesi per una violazione delle norme antidoping, dopo essere risultato positivo al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024". L'italiano era stato trovato positivo a una sostanza proibita in due controlli antidoping effettuati durante il torneo di Indian Wells, ma poi era stato scagionato dall’Itia che aveva confermato il fatto che l’assunzione della sostanza è stata involontaria: a seguito di un'indagine era emerso che la positività era dovuta a una pomata spalmata dal suo fisioterapista. Giacomo Naldi l'aveva usata per curare un taglio che aveva sulla mano e ha contaminato Sinner dopo aver eseguito dei trattamenti senza i guanti di protezione, passandogli quindi la sostanza proibita a sua insaputa.

Dopo il ricorso presso il CAS presentato lo scorso settembre tutto è cambiato e oggi è arrivato il verdetto che tutti temevano. Sinner non potrà giocare per i prossimi mesi perché, sebbene l'assunzione del clostebol sia dovuta alla disattenzione del fisioterapista, "secondo il Codice e in base ai precedenti del CAS, un atleta è ritenuto responsabile della negligenza del proprio entourage". Il numero uno al mondo ha deciso di non impugnare la decisione di primo grado, accettando l'accordo per risolvere il caso.

Quando torna Sinner dalla squalifica e quali tornei salta

La sospensione dunque terminerà il 4 maggio, ma in base all’Articolo 10.14.2 del Codice, il sig. Sinner potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento dal 13 aprile 2025. Dunque l'italiano potrà tornare giusto in tempo per gli Internazionali di Roma che si giocheranno il 7 maggio e che potrebbero essere il primo torneo giocato da protagonista dopo la squalifica. Nel suo periodo di intelligibilità non salterà nessuno Slam ma soltanto 4 Master 1000: non ci sarà a Doha, agli Indian Wells, a Montecarlo e neanche a Madrid.