video suggerito

Chi è Giacomo Naldi, il fisioterapista coinvolto con Umberto Ferrara nel caso di doping di Sinner Chi sono Umberto Ferrara e Giacomo Naldi tirati i componenti dello staff di Sinner protagonisti della leggerezza costata la positività al doping di Jannik, poi scagionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

147 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una leggerezza. Ci sarebbe questo alla base della positività di Sinner al controllo anti-doping dello scorso aprile durante il torneo di Indian Wells. Jannik, che è stato scagionato, sarebbe stato contaminato attraverso un massaggio del suo fisioterapista, Giacomo Naldi, che aveva usato un prodotto contenente la sostanza proibita Clostebol acquistato dal preparatore atletico Umberto Ferrara. Chi sono i due tecnici che da tempo ormai affiancano Sinner nel suo fortunato e vincente team?

Giacomo Naldi, il fisioterapista e amico di Jannik Sinner

Una colonna della squadra di Sinner è proprio il fisioterapista Giacomo Naldi. 33 anni, arriva dal basket, e dalla Virtus Bologna dove ha lavorato per sei anni. Con Jannik ha un rapporto molto solido e bello, certificato anche dagli scherzi e dai video che li ritraggono insieme. Naldi è arrivato alla corte di Sinner nel 2022 quando lo ha aiutato a recuperare da un infortunio accusato in un match contro Rune.

Chi è Umberto Ferrara, il preparatore atletico di Sinner

Umberto Ferrara, è il preparatore atletico di Sinner e lavora con lui dal 2022. Viene considerato l'"uomo dei muscoli" e con il suo lavoro ha contribuito in maniera decisiva alla crescita muscolare dell'attuale numero uno al mondo. 55 anni, Ferrara è laureato in Chimica e Tecnologie farmaceutiche ed è uno stimato professionista con all'attivo numerosi Masters. Personal trainer ha lavorato in passato anche con Cecchinato, nel periodo in cui il giocatore è arrivato in semifinale al Roland Garros. Recentemente Sinner ha parlato di lui, scherzando sul presunto "odio" nei suoi confronti per i metodi particolarmente incisivi e gli allenamenti duri, che hanno però portato risultati importanti.

La leggerezza di Naldi e Ferrara spiegata nel comunicato Itia

Stando al comunicato dell'ITIA condiviso poi da Sinner, Ferrare avrebbe "acquistato un prodotto, facilmente reperibile al banco in qualsiasi farmacia italiana, che ha dato al fisioterapista di Jannik per curare un taglio sul dito del fisioterapista". Jannik non sapeva nulla e infatti Naldi "non sapeva che stava usando un prodotto contenente Clostebol. Il fisioterapista ha curato Jannik senza guanti e, insieme a varie lesioni cutanee sul corpo di Jannik, hanno causato la contaminazione involontaria".

Da qui ecco la contaminazione, che costerà a Sinner la perdita dei punti e del montepremi di Indian Wells. Sua la responsabilità oggettiva per gli errori dei suoi collaboratori che sono un po' spariti dai radar nel box del numero uno al mondo.