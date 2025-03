video suggerito

Alcaraz clamorosamente eliminato a Miami: non potrà superare Sinner nella classifica ATP Carlos Alcaraz in modo inopinato è stato sconfitto al secondo turno del Miami Open. Lo spagnolo ko con Goffin perde una grande occasione e non ha più la chance di superare, a breve, Sinner nella classifica ATP.

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz è già fuori dal torneo di Miami. La notizia è grossa. Non solo perché Sinner ora ha la certezza di rimanere davanti allo spagnolo ancora per molto tempo. Ma perché il ko con David Goffin certifica problemi veri per il quattro volte vincitore Slam, che sembrava dover fare un sol boccone del belga e invece si è squagliato come neve al sole.

Goffin mette ko Alcaraz al Miami Open

David Goffin è stato un buonissimo giocare, top 10 tanti anni fa, non è in disarmo, ma certamente in pochi pensavano potesse impensierire Carlos Alcaraz, che invece è stato clamorosamente sconfitto con il punteggio di 5-7 6-4 6-3. Un ko che brucia tanto per l'ex numero 1 ATP. Goffin getta sale su una ferita aperta. Perché è la continuità che sta facendo la differenza tra Sinner e tutti gli altri, in primis con Alcaraz che dovrebbe essere il suo rivale principale. E invece il ventunenne non riesce a sfruttare lo stop di Jannik gettando al vento un'altra grande occasione.

Sinner sarà sempre davanti ad Alcaraz nella classifica ATP

Una sconfitta che sarà dura da digerire per Alcaraz, che ora tornerà in Europa per giocare i tornei sulla terra rossa, dove proverà a ritrovare il suo gioco e soprattutto vittorie e continuità, che è fondamentale in una corsa a tappa come è quella per il vertice della classifica ATP, che vedrà sempre saldamente Sinner davanti a Carlos, che materialmente non potrà superarlo nei prossimi mesi.

Solo Zverev avrebbe matematicamente la chance di superare Jannik in primavera, ma il tedesco, testa di serie numero 1 a Miami, dovrà mettersi d'impegno e non dovrà scivolare ancora. Nel secondo torneo 1000 della stagione è stato eliminato subito, altrettanto con grande sorpresa Medvedev, mentre Djokovic è tornato al successo.