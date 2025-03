video suggerito

Medvedev nervoso a Miami chiama il supervisor: "Chi ha permesso tutto questo?". Subito eliminato Daniil Medvedev eliminato da Munar a Miami si è reso protagonista di uno sfogo con il supervisor per le palline. Curioso fuori programma con un fisioterapista.

A cura di Marco Beltrami

Daniil Medvedev subito eliminato nel torneo di Miami. Il tennista russo è stato sconfitto dal numero 56 del mondo Munar in due set, in un'ora e 17 minuti. Una partita disastrosa per il campione del 2023 che ha vissuto anche un momento di grande nervosismo nel corso dell'incontro, lamentandosi a gran voce con il supervisor per le palline da tennis.

Daniil Medvedev eliminato da Munar a Miami, se la prende con le palline

Un grande classico dunque per l'ottavo giocatore del ranking che ha ritenuto ad un certo punto di chiedere al giudice di sedia l'intervento dell'ufficiale superiore per ricevere lumi sulle palle. Anche in passato Medvedev si è lamentato dell'attrezzo del mestiere, unendosi al coro dei giocatori che hanno chiesto una maggiore uniformità da un torneo all'altro.

Lo sfogo del tennista russo contro il supervisor

Nell'acceso botta e risposta con il supervisor, Medvedev ha chiesto: "Chi lo permette? È impossibile giocare a tennis con queste palline. Chi dice ‘sì possiamo giocare'? Nessuno giusto?". Il suo interlocutore ha provato a chiarire le cose, senza alzare ulteriormente i toni: "Sono approvate dal tour". Il russo però ha proseguito: "Non sono abbastanza buone". Non è la prima volta che accade questo con Medvedev che da almeno due stagioni sta portando avanti questa vera e propria crociata contro le palline senza però aver mai ottenuto risultati.

Uno sfogo che non gli ha portato niente, visto che non ha cambiato l'inerzia del match finito in malo modo per Medvedev. Curioso quanto accaduto in occasione del confronto con il supervisor poco dopo, visto che in campo ha fatto capolino anche il fisioterapista. Quest'ultimo ha pensato che il giocatore russo avesse bisogno del suo intervento e quindi si è affacciato. In realtà però quando si è avvicinato alla panchina sia "Meddy" che il supervisor gli hanno spiegato che nessuno aveva richiesto le sue cure. Quando gioca Daniil l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.