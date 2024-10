video suggerito

Sinner-Alcaraz oggi in finale all’ATP Pechino, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Sinner-Alcaraz è la finale del torneo di Pechino in programma oggi mercoledì 2 ottobre alle ore 11, con diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Jannik a caccia del 17° titolo della carriera, prova a vendicare la sconfitta dell’ultimo precedente al Roland Garros. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sinner-Alcaraz è la finale attesissima del torneo ATP di Pechino. Jannik, numero uno al mondo, dopo la vittoria su Bu affronta lo spagnolo terzo nel ranking per la 10a volta nel circuito maggiore. L'ultimo precedente ha visto Alcaraz imporsi al Roland Garros. La partita è in programma non prima delle 11 ora italiana con diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Sinner spera di conquistare il titolo 17 in carriera, mentre per Alcaraz sarebbe il 16°. Jannik campione in carica, con un successo blinderebbe ulteriormente il primato tenendo a distanza Carlitos che sarebbe dunque il secondo.

A che ora gioca Sinner oggi in finale contro Alcaraz, orario e programma

La finale Sinner-Alcaraz è in programma oggi mercoledì 2 ottobre non prima delle 11 ora italiana. Si gioca sul campo Capital Group Diamond, a seguire le sfide tra Sabalenka e Keys e la finale di doppio tra Bolelli e Vavassori e Heliovaara e Patten, in programma alle ore 8 italiane. La sfida tra Jannik e Carlitos dovrebbe iniziare in orario, anche se potrebbe slittare nel caso di inaspettati prolungamenti dei match precedenti.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Alcaraz in TV? La finale del torneo di Pechino si potrà vedere su Sky in esclusiva e in particolare su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Nessuna possibilità di vedere il match in chiaro, con telecronaca affidata alla coppia Nicolodi-Reggi. Per quanto riguarda la diretta streaming appuntamento sull'app Sky Go riservata agli abbonati Sky oppure su NOW servizio on demand.

Leggi anche Quando si gioca la finale del torneo ATP Pechino: data e orario della partita di tennis

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Sinner e Alcaraz si sono affrontati 9 volte in carriera, con il bilancio in equilibrio: 5-4 in favore dello spagnolo che ha vinto gli ultimi due precedenti, entrambi nel 2024. Prima a Indian Wells e poi al Roland Garros, entrambi in semifinale. Curioso come le ultime 5 sfide si siano concretizzate tutte nel penultimo atto di un torneo. Solo una la partita in finale, ad Umago, dove a vincere è stato l’italiano.