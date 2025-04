Quando si gioca la finale del torneo ATP di Montecarlo 2025, data e orario dell’incontro di tennis

video suggerito

Lorenzo Musetti affronterà l'australiano Alex de Minaur in semifinale a Monte Carlo, l'altra semifinale è Alcaraz-Davidovich-Fokina. I vincenti si sfideranno nella finale in programma domenica 13 aprile.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali del torneo 1000 di Monte Carlo. L'italiano ha battuto anche Tsitsipas e ora se la vedrà con Alex de Minaur, giocatore australiano compreso nella top ten. L'incontro Musetti-de Minaur sarà in programma nel pomeriggio di sabato 12 aprile. L'altra semifinale sarà un derby spagnolo, che vedrà protagonisti Alcaraz e Davidovich Fokina. I vincitori delle due sfide domenica 13 aprile, alle ore 12, scenderanno in campo per il titolo di Monte Carlo. La finale sarà visibile in diretta TV solo su Sky Sport. Non è prevista la diretta in chiaro.

Finale ATP Monte Carlo, quando si gioca: data e orario della partita di tennis

La finale dello storico e prestigioso torneo di Monte Carlo si terrà sul campo centrale, intitolato al Principe Ranieri III, domenica 13 aprile. L'avvio è fissato per le ore 12. L'orario è cambiato rispetto a quello previsto a causa delle previsioni meteorologiche che portano pioggia nel pomeriggio. Lorenzo Musetti punta a essere il secondo italiano (dopo Fognini) a giocare la finale nel Principato negli ultimi 58 anni. L'incontro si disputerà al meglio dei tre set. Il vincitore succederà nell'albo d'oro a Tsitsipas, campione tre volte. Il tennista con più titoli a Monte Carlo e l'ineguagliabile Rafa Nadal, con 11 successi.

Dove vedere la finale dell'ATP Monte Carlo in tv e streaming

Il torneo di Monte Carlo è un'esclusiva di Sky, che manderà in onda naturalmente in esclusiva anche la finale, in programma domenica 13 aprile. L'incontro andrà in onda sia sul canale 201 (Sky Sport Uno) che sul 203 (Sky Sport Tennis). Streaming possibile, sempre solo per abbonati, con Sky Go e NOW.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti del 1000 di Monte Carlo

Le due semifinali in programma quest'oggi definiranno i due finalisti. Carlos Alcaraz, super favorito, affronta Davidovich Fokina, finalista nel 2022. Mentre l'altra semifinale vede protagonisti Lorenzo Musetti, alla prima semifinale in un 1000, e Alex de Minaur, che punta alla prima finale sul rosso in un torneo importante.