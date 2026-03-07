Quando gioca Sinner a Indian Wells: data e orario dell’incontro con Shapovalov

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner dopo l'allenamento agonistico con Svricina, liquidato con un duplice 6-1 nel secondo turno di Indian Wells, si prende un giorno di riposo e si prepara per la prossima partita quella contro il canadese Denis Shapovalov che si disputerà domenica 8 marzo. L'orario è da definire e dunque questo significa che Jannik potrebbe scendere in campo durante la notte italiana.

A che ora gioca Sinner con Shapovalov

L'orario della partita con Shapovalov ancora non è stato ufficializzato. Il programma sarà stabilito al termine della giornata di gare del sabato, dunque nella notte italiana. A quel punto si scoprirà quando si giocherà, rigorosamente sul campo centrale di Indian Wells, la partita tra Sinner e Shapovalov, giocatore di talento e che a inizio carriera pareva un predestinato. C'è una certezza. Si gioca dalle 20 italiane in poi. Dunque se sarà primo o secondo match di giornata sarà in un orario accessibile, altrimenti sarà partita notturna.

Dove vedere in TV e streaming Sinner-Shapovalov

Sky trasmette in esclusiva i tornei 1000, a partire da Indian Wells. La sfida tra Sinner e Shapovalov sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) in TV per abbonati e in streaming con Sky Go e NOW, sempre per abbonati. Non c'è la possibilità di vedere in diretta in chiaro la partita dei sedicesimi di Indian Wells di Sinner.

I precedenti tra Sinner e Shapovalov

Due i precedenti, bilancio in parità. Due match giocati nei tornei del Grande Slam, dunque al meglio dei cinque set. Shapovalov vinse nel 2021 agli Australian Open, Sinner era ancora un teenager, vinse due set. Jannik si è preso la rivincita la scorsa estate, quando agli US Open si impose in quattro set.

Il prossimo avversario di Sinner nel 1000 di Indian Wells

Se Sinner passerà indenne anche il terzo turno si qualificherà per gli ottavi di finale, che giocherebbe nella giornata di mercoledì 11 marzo. L'avversario sarà in ogni caso di alto livello, perché sarebbe uno tra Tommy Paul, tennista americano, Karen Khachanov, russo con un passato in top ten, e il brasiliano Joao Fonseca.