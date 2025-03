video suggerito

Perché Jannik Sinner non sarà più numero 1 nella Race ATP dopo il torneo di Miami Jannik Sinner non gioca dagli Australian Open ed è sempre il numero saldamente il numero 1 ATP. Dopo Miami, però, potrebbe essere scavalcato nell’ATP Race. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner non gioca una partita ufficiale esattamente da 50 giorni e tra quasi 50 tornerà in campo agli Internazionali d'Italia di Roma. Sinner ha praticamente la certezza di rimanere numero 1 quantomeno per un altro mese abbondante. Perché i suoi rivali principali Zverev e Alcaraz stanno mancando occasioni in serie di occasioni. Ma nella ATP Race Sinner potrebbe perdere il primato dopo il torneo di Miami.

Sinner saldo al numero 1 della classifica ATP

La prima posizione l'ha conquistata lo scorso giugno e non l'ha più mollata. Sinner è sempre al comando e sa di rimanere ancora a lungo al comando. Non è scontato che sia il primo della classe quando tornerà a giocare nel mese di maggio a Roma. Ma i suoi principali avversari non stanno approfittandone.

A Indian Wells sia Zverev che Alcaraz avevano una grande chance, ma l'hanno mancata. Il tedesco ha perso subito, lo spagnolo era due volte campione in carica ed è stato sconfitto in semifinale da Draper. Nella classifica che si basa sui risultati delle 52 settimane non sono previsti cambi al vertice né a breve né nelle prossime settimane. Ma, sulla carta, Alcaraz e Zverev la chance di detronizzare Jannik ce l'avrebbero.

Cosa devono fare Alcaraz e Zverev per superare Sinner

Sinner ora perderà i 1000 punti di Miami 2024, Zverev ne perderà 400, Alcaraz invece molti meno. Il primato resterà dell'italiano anche dopo Miami, ma entrambi hanno la chance di rifarsi sotto. Poi perderà i punti di Monte Carlo e Madrid. Quando tornerà alle gare lo farà con 9730 punti. Un bottino elevatissimo.

Ma ciò significa che Zverev piazzando un paio di colpi pesanti potrebbe mettere la freccia. Il tedesco attualmente ne ha 7945 e ne scarterà 600 da qui a Roma, dove ha vinto un anno fa. Ciò significa che vincendo due tornei 1000, cosa non semplice, Zverev metterebbe la freccia. Al tedesco servono duemila punti nei prossimi quattro tornei.

Alcaraz invece ha 6910 punti e perderà da qui a Roma 400 punti, virtuali sono 6510. Per superare Sinner ha bisogno di farne più di tremila, onestamente tantissimi. A Miami proverà la scalata, poi giocherà Monte Carlo e Barcellona che lo scorso anno saltò per un infortunio al polso, poi sarà in campo a Madrid.

Nella Race il numero 1 di Sinner è a rischio, ma per ora non conta

L'ATP Singles Race è la classifica che somma i risultati dell'anno solare. Sinner ha giocato solo un torneo, gli Australian Open, lo ha vinto ed ha 2000 punti. Impossibile pensare che manterrà il primato fino a Roma, anzi è assai probabile che venga sorpasso da almeno quattro o cinque tennisti.

Già dopo Miami potrebbe perdere questo primato, anche se questa classifica, va ricordato, conta meno. Sinner ha 2000 punti. Cinque tennisti potrebbero superarlo vincendo il secondo 1000 della stagione: Zverev, Alcaraz, Draper, Rune e Shelton. Zverev e Draper lo supererebbero anche con la sconfitta in finale, mentre Alcaraz perdendo in finale si metterebbe a pari punti.