Zverev subito fuori a Indian Wells, clamoroso favore a Sinner: “Sto giocando in maniera terribile” Alexander Zverev va clamorosamente fuori dal torneo di Indian Wells facendo un grande favore a Jannik Sinner che può difendere come maggiore serenità la testa della classifica del tennis mondiale. Il tedesco va ko contro Griekspoor. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

Clamoroso a Indian Wells con la sconfitta a sorpresa di Alexander Zverev . La testa di serie numero 1 del torneo viene eliminato al secondo turno da Tallon Griekspoor. Un ko inaspettato che fa precipitare il tedesco il quale si allontana ulteriormente da Jannik Sinner in testa alla classifica generale. Il numero due del tennis sognava il sorpasso sull'altoatesino visti i suoi tre mesi di squalifica per la vicenda doping e invece Zverev perde ben 190 punti. Il tedesco è ancora una volta deludente perdendo (4-6 7-6 7-6) dando una grossa mano allo stesso Sinner.

Con la sconfitta di Zverev a Indian Wells, Jannik Sinner si è garantito un’altra settimana in vetta alla classifica mondiale arrivando così almeno a 45 settimane al primo posto del ranking. Prima del lunedì successivo ai 500 di Barcellona e Monaco di Baviera, infatti, Sinner non potrà essere raggiunto nemmeno da Carlos Alcaraz il quale inoltre ha l’obbligo di vincere questo primo Masters 1000 della stagione per cercare di provare un'impresa sorpasso su Sinner prima del suo ritorno dalla squalifica. Sicuramente la pressione ha giocato un brutto scherzo a Zverev.

Zverev eliminato anche a Indian Wells.

"All'inizio il primo posto era nella mia testa, ma ora non lo è più perché sto giocando in maniera terribile – ha detto dopo essere stato eliminato a Indian Wells -. Devo ritrovare il mio gioco prima di pensarci: per arrivare in prima posizione devo vincere tornei, mentre io non vado oltre il primo/secondo turno in questo momento. Forse c'è ancora un po' di delusione per la finale persa all'Australian Open". Il tedesco poi aggiunge: "Non sto giocando un buon tennis, non sono al livello che vorrei e sono molto lontano da quello mostrato in Australia".

Zverev insieme a Sinner.

La distanza in classifica generale tra Sinner e Zverev

Poi Zverev ha aggiunto: "Sono deluso dal mio gioco, questo è l'aspetto principale anche perché la mia prima di servizio è terribile e anche da fondo campo non sto giocando bene". Dopo essere uscito ai quarti di finale in Argentina e Brasile senza dimenticare la sconfitta in Messico agli ottavi da Tien, Zverev viene battuto anche da Griekspoor ad Indian Wells. In questo momento ha dunque perso 190 punti in classifica. Sinner, pur non giocando, vede aumentare il suo margine in classifica, da 3195 a 3385 punti.