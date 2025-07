video suggerito

Emma Navarro su Sinner: "Mi implorava, chiedeva per favore". Poi scoppia a ridere e ritratta tutto Emma Navarro ha raccontato la sua versione dei fatti sul doppio misto che giocherà allo US Open con Jannik Sinner, non esattamente coincidente con quella del campione azzurro… poi è scoppiata a ridere, svelando lo scherzo.

A cura di Paolo Fiorenza

L'idea degli organizzatori dello US Open di trasformare il doppio misto in una sorta di esibizione con regole particolari, tra cui set brevi a quattro giochi e niente vantaggi, ma soprattutto di spostare la competizione nella settimana precedente il torneo principale (si giocherà in soli due giorni, martedì 19 e mercoledì 20 agosto), ha avuto due conseguenze: la prima è stata di provocare la rabbia degli specialisti del doppio e in particolare del misto, che già avevano capito cosa sarebbe successo, mentre la seconda è stata appunto la massiccia partecipazione dei migliori giocatori e giocatrici al mondo di singolare, che si sono uniti formando delle coppie davvero intriganti.

Tra loro, oltre a Paolini-Musetti e Alcaraz-Raducanu, ci sono anche Jannik Sinner ed Emma Navarro. Un abbinamento che Sinner ha spiegato essere stato praticamente deciso dallo US Open, ma ora la Navarro riscrive tutta la storia, scherzandoci sopra e dicendo che il numero uno al mondo "l'aveva implorata".

Emma Navarro dopo la sua vittoriosa partita di primo turno a Wimbledon contro Petra Kvitova

Cosa aveva detto Sinner sul doppio misto con Emma Navarro: "Mai incontrata, lo US Open ci ha messo assieme"

Sinner era stato interrogato sulla questione nel suo primo incontro coi media dopo essere arrivato a Wimbledon e aveva raccontato in maniera molto schietta com'era nata la coppia con la 24enne giocatrice statunitense: "Beh, è stato molto inaspettato, a dire il vero – aveva detto sabato scorso in conferenza, suscitando le risate dei presenti – Io l'ho incontrata ieri per la prima volta. Non abbiamo mai parlato, non ci siamo mai mandati messaggi. In realtà è una storia divertente. Loro, il torneo, volevano che noi giocassimo insieme, visto certe coppie che erano già state formate. Quindi la scelta non era ampia, ma sono molto felice di giocare con Emma". Poi a precisa domanda, Sinner aveva aggiunto che "sì, più o meno" erano stati gli organizzatori dello US Open a metterli assieme.

Jannik Sinner in allenamento in questi giorni a Wimbledon

La versione della Navarro: "Sinner mi ha implorato di giocare assieme". Poi scoppia a ridere

Una narrazione che è stata messa in discussione dalla miliardaria (di famiglia) Navarro: "Lui mi ha semplicemente implorato di giocare – ha detto a Martina Navratilova ai microfoni di ‘Tennis Channel' – Ha parlato del mio gioco a rete, delle mie abilità in doppio, e mi ha chiesto: ‘Per favore, per favore, vuoi giocare con me?'. Ho detto: ‘OK, va bene, immagino che giocherò con te. Non sei il miglior giocatore, ma farò un'eccezione e cercherò di trovare un partner migliore l'anno prossimo…".

Lì Emma è scoppiata a ridere e a quel punto si è capito che il Sinner implorante era un'invenzione (anche solo immaginarlo in effetti appare un po' difficile): "No, sto scherzando. Penso che sarà divertente. Non vedo l'ora. Davvero, ci sarà molta pressione e attesa. So che colpirà dritti potenti, rovesci potenti, ace potenti. Sarà divertente".