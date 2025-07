Becker fa un appello a Zverev: “Prendi la tua compagna Sophia e vai, per favore, per favore”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

La confessione disperata di Alexander Zverev dopo aver perso al primo turno del torneo di Wimbledon contro Rinderknech non ha lasciato indifferente chi vuole bene al 28enne campione tedesco: impossibile non essere preoccupati dopo le dichiarazioni a cuore aperto di un ragazzo che ha messo in piazza la sua solitudine. Una solitudine sconvolgente per come è stata descritta ("in questo momento mi sento piuttosto solo nella vita, non mi sono mai sentito così vuoto"), con un riferimento ulteriormente doloroso alla figlioletta: "Mia figlia generalmente mi rende felice. Lei è la persona che mi rende più felice della mia vita in questo momento. Ma ha 4 anni. Normalmente deve essere il contrario. Devo darle energia e devo renderla felice e non il contrario. Ecco perché non può essere così".

L'appello di Becker a Zverev: "Per favore, per favore, non giocare a Gstaad"

Parole che hanno colto di sorpresa, anche perché Zverev è impegnato in una relazione stabile e apparentemente felice. Ed è proprio la sua fidanzata Sophia Thomalla che viene chiamata in causa da Boris Becker, che lancia un appello a Sascha perché vada via con lei per una vacanza invece di giocare il prossimo torneo a Gstaad. "Ho guardato la conferenza stampa in diretta e mi sono venute le lacrime agli occhi – ha detto l'ex campione tedesco, oggi 57enne, nel suo podcast con Andrea Petkovic – Una persona si è aperta e ha detto: ‘Ho dei problemi, ho dei problemi mentali, aiutatemi'. Sono un po' preoccupato per la sua salute mentale".

Becker ha descritto Zverev come il suo "figlio adottivo sportivo" e ha spiegato come sia rimasto molto scosso dalle parole del tennista di origini russe: "Ha rivelato le sue emozioni e l'ho trovato incredibilmente triste. Ovviamente l'ho contattato immediatamente e ho verificato che andasse tutto bene. Mi ha fatto un cenno di assenso. È a Ibiza e si è preso qualche giorno per rilassarsi. Per ora sta bene".

La fidanzata di Sascha Zvevez, Sophia Thomalla: stanno assieme da tre anni e mezzo

Poi ecco l'appello a mettere momentaneamente il tennis in secondo piano: "Il mio consiglio è: per favore, per favore, per favore, non giocare a Gstaad", ha detto Becker, riferendosi al torneo svizzero che inizia la prossima settimana e che originariamente prevedeva l'iscrizione di Sascha. "Porta con te la tua compagna Sophia, noleggia una barca, vai nel Mar Egeo, fai un giro per le isole, ma per favore torna in te stesso, così da avere la forza di tornare a giocare con successo sul campo da tennis. Il tennis deve essere secondario ora", ha concluso Boris.