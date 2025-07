video suggerito

Dov'era la fidanzata di Zverev quando lui ha detto disperato di sentirsi molto solo a Wimbledon Molti sono rimasti sorpresi dalle parole dette da Alexander Zverev dopo la brutta sconfitta al primo turno del torneo di Wimbledon: "In questo momento mi sento piuttosto solo nella vita". Il pensiero è andato alla fidanzata del tennista tedesco, che non si è presentata a Londra: era impegnata a fare altro.

A cura di Paolo Fiorenza

La brutta sconfitta di Alexander Zverev al primo turno del torneo di Wimbledon contro il francese Arthur Rinderknech non costerà posti in classifica al 28enne tennista tedesco di origini russe, che resterà comunque al terzo posto del ranking ATP con un largo margine su Jack Draper e Taylor Fritz, ma ha scoperchiato il vaso di Pandora dei demoni di Sascha, che nella successiva conferenza stampa si è lasciato andare a uno sfogo sulla sua attuale condizione mentale, non esattamente quella che ci si aspetterebbe da uno sportivo di successo: "A volte mi sento molto solo là fuori. Cerco di trovare il modo di uscire da questo buco, ma continuo a ritrovarmici dentro. In generale, in questo momento mi sento piuttosto solo nella vita, il che non è molto bello".

Perché la fidanzata di Zverev non era con lui a Wimbledon

Il riferimento alla vita, oltre che al tennis, ha colto molti di sorpresa, visto che Zverev è impegnato in un rapporto solido con la 35enne Sophia Thomalla, con cui è fidanzato da tre anni e mezzo. Non è sembrato il massimo verso la sua compagna dire quelle parole, o forse quello del campione di Amburgo è stato un messaggio preciso indirizzato a lei, visto che l'attrice, modella e conduttrice televisiva molto famosa in Germania non si è vista a Wimbledon fin dall'inizio del torneo.

Secondo quanto svelato dalla ‘Bild', la sconfitta di Zverev sui prati londinesi è arrivata mentre Sophia stava girando degli spot pubblicitari nel suo Paese natale. Un'assenza che evidentemente è stata un'ulteriore botta per il fragile equilibrio del tennista tedesco, portandolo al punto di dire di "sentirsi solo nella vita".

Alexander Zverev assieme alla fidanzata Sophia Thomalla lo scorso aprile al torneo di Monaco

"Forse per la prima volta nella mia vita avrò bisogno di una terapia – ha spiegato molto francamente, facendo capire che da solo non riesce a tirarsi fuori dalla buca – Ho attraversato molte difficoltà. Non mi ero mai sentito così vuoto prima. Mi manca la gioia in tutto quello che faccio. Non si tratta necessariamente di tennis. Mi manca la gioia anche al di fuori del tennis. Anche quando vinco, anche quando vinco come a Stoccarda o a Halle , non provo più la sensazione di prima, quando ero felice, al settimo cielo, motivato a continuare. Semplicemente, ora non è più così".

Un malessere profondo, che chiama in causa anche la compagna della sua vita, con la quale adesso dovrà confrontarsi per capire cosa voglia dire quella "solitudine" che fa a pugni con una storia d'amore in pieno svolgimento.

Sascha Zverev e Sophia Thomalla fanno coppia da tre anni e mezzo

Alexander Zverev e Sophia Thomalla stanno insieme dal novembre 2021. La loro relazione è iniziata dopo che entrambi avevano chiuso precedenti storie: Zverev con la modella Brenda Patea, da cui aveva appena avuto una figlia, Mayla, mentre la Thomalla è stata dal 2019 al 2021 con il portiere Loris Karius, attuale moglie di Diletta Leotta. Sascha e Sophia si conoscevano già da circa quattro anni prima che l'amicizia si trasformasse in una relazione sentimentale.

Una coppia molto affiatata, almeno a giudicare dalla presenza assidua di lei in tribuna durante le partite di Zverev, come agli Australian Open 2025, dove ha fatto il tifo per il tedesco nella finale persa contro Sinner.

Sophia Thomalla in tribuna ad Halle a metà giugno: Zverev è arrivato in semifinale

Sophia c'era anche ad Halle, torneo di casa in cui Sascha è arrivato in semifinale a metà giugno, ma poi non si è presentata a Wimbledon, in un momento in cui evidentemente il suo compagno aveva un disperato bisogno di supporto.