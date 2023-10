Sinner vomita in campo durante la partita contro Dimitrov: colpa dell’alimentazione Jannik Sinner arriva alla semifinale contro Alcaraz in condizioni particolari, come confermato dai problemi di stomaco accusati nel match con Dimitro.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è riuscito a superare Dimitrov in una vera e propria battaglia, conquistando così la semifinale del torneo ATP 500 di Pechino dove affronterà Carlos Alcaraz. Il tennista italiano non ha dovuto fare i conti solo con il bulgaro, ma anche con una condizione fisica non ottimale e confermata a più riprese durante la partita.

Il linguaggio del corpo di Sinner infatti spesso e volentieri ha tradito uno stato di forma altalenante. Una situazione simile a quanto accaduto anche nei match precedenti, condizionati anche da un'influenza che gli ha causato diversi problemi. C'è stato un momento in particolare in cui Jannik non ce l'ha fatta più. In occasione di un intervallo in apertura del terzo set infatti, il numero uno del tennis italiano si è fatto portare un contenitore dei rifiuti e ha vomitato.

Probabilmente si è liberato così Jannik che aveva un peso sullo stomaco. Infatti nella conferenza stampa post-partita, il giocatore altoatesino ha poi spiegato: "Ad un certo punto ho vomitato, probabilmente ho mangiato qualcosa di sbagliato". Sicuramente ora lui e il suo staff capiranno il da farsi, e se ci sono i margini per fare qualcosa considerando i tempi ristretti che lo separano dal prossimo impegno, contro Carlos Alcaraz in semifinale.

Bisognerà cercare di recuperare il più possibile in vista della semifinale di Pechino in programma martedì 3 ottobre non prima delle 13:30 italiane. Lo spagnolo numero due del mondo è avvantaggiato dal fatto di aver avuto più tempo per ricaricare le energie considerando che ha giocato contro Ruud prima di Sinner. Finora il murciano non ha concesso un set agli avversari, dimostrando di avere una forma fisica importante.

Una situazione che non è di buon auspicio per Sinner che però già contro Dimitrov ha fatto vedere tutto il suo carattere e il piglio che gli hanno permesso di vincere il match nonostante una condizione fisica tutt'altro che ottimale e condizionata anche dai problemi di stomaco.