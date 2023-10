Sarà ancora Sinner-Alcaraz a Pechino, Jannik vince la battaglia dei quarti con Dimitrov Jannik Sinner a Pechino si è sbarazzato di Dimitrov in uno splendido match dei quarti di finale. Ora la sfida contro Carlos Alcaraz.

A cura di Marco Beltrami

Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz in semifinale a Pechino. Il tennista italiano nei quarti ha battuto l’esperto Dimitrov in tre set, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. Si rinnoverà ora il duello contro il numero due del tennis mondiale per giocarsi un posto nell’ultimo atto del torneo ATP 500 che fa da antipasto al Masters 1000 di Shangai, di cui è stato già sorteggiato il tabellone.

Non ha dato l’impressione di essere al 100% Jannik Sinner soprattutto fisicamente, ma questo non gli ha impedito di sbarazzarsi di Dimitrov in un incontro cresciuto alla distanza e diventando bellissimo nel terzo set, passando in vantaggio 2-1 nei confronti diretti. Dovrà fare di meglio contro Alcaraz soprattutto dal punto di vista del cinismo, per sfruttare tutte le occasioni che gli concederà il prossimo avversario.

Ottimo approccio dell'altoatesino che ha strappato subito il servizio all'avversario, facendo poi fruttare il break per portare avanti il primo set 6-4. Il secondo parziale è stato molto più combattuto con tantissime palle break da una parte e dall'altra non sfruttate. 8 quelle non capitalizzate dall'azzurro che si è arreso 6-3. Un passaggio a vuoto che fortunatamente per Jannik è stato rapidamente cancellato poi nel terzo set.

Un Sinner molto concentrato ha preso subito un buon vantaggio su Dimitrov tornando a spingere da fondo. Molto più sul pezzo il tennista italiano che ha capitalizzato al meglio le chance a propria disposizione in un ripetuto braccio di ferro, con scambi davvero durissimi e lunghi. Un match che è diventato bellissimo e di altissimo livello.

Si rinnova dunque il super duello con Alcaraz che può già contare su sei precedenti nel circuito maggiore, con il bilancio in parità (3-3). L’ultima volta che Sinner e lo spagnolo si sono affrontati è stato pochi mesi fa in semifinale a Miami, quando al termine di un match eccezionale, fu Jannik ad avere la meglio. Carlos ha dimostrato a Pechino di stare molto bene: oltre a superare anche l'altro azzurro Lorenzo Musetti, lo spagnolo non ha concesso finora nemmeno un set. Appuntamento domani martedì 3 ottobre non prima delle 13:30, con la speranza che Jannik riesca a recuperare.