ATP Pechino, oggi Sinner-Dimitrov in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis

Le partite di oggi al China Open di tennis: in campo Sinner-Dimitrov per i quarti. Programma molto ricco oggi a Pechino, dove si disputano tutti i quarti di finale del torneo maschile e diversi incontri di quello femminile. Sinner scenderà in campo nel pomeriggio italiano, affronterà Grigor Dimitrov, in un incontro che non inizierà prima delle ore 15. Tutti gli incontri del torneo si potranno seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis, e in streaming sul sito di Supertennis e su Supertennix.

Il programma di oggi ai quarti dell'ATP Pechino 2023

ore 6:30, Humbert-Medvedev

non prima delle 8, Zverev-Jarry

non prima delle 10:30, Alexandrova-Gauff

non prima delle 13:30, Zheng-Rybakina

non prima delle 15, Sinner-Dimitrov

Jannik Sinner e Grigor Dimitrov scenderanno campo nella serata di Pechino, nel primo pomeriggio italiano. Il match non inizierà prima delle ore 15 e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis e in streaming su Supertennis e Supertennix.

Dove vedere la partita di Alcaraz contro Ruud al torneo di tennis in diretta TV

Praticamente in contemporanea con Sinner scenderà anche in campo Carlos Alcaraz, il grande favorito per il successo finale. Sul campo Lotus lo spagnolo e il Casper Ruud giocheranno nel pomeriggio italiano e cioè non prima delle ore 15. Diretta su Supertennis, streaming su Supertennis e SupertenniX.

Oggi in campo anche Medvedev e Zverev: orari e programma

Sinner-Dimitrov è l'incontro principale per gli italiani, ma è una giornata importante per chi ama il tennis. Perché scenderanno in campo anche Humbert-Medvedev, Zverev-Jarry e Alcaraz-Ruud.

