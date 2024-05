video suggerito

Questa foto di Sinner sta alimentando il gossip con Anna Kalinskaya per cosa c’è scritto sul telefono Una foto circolata sui social ha alimentato il gossip su Sinner e Kalinskaya: tutta colpa di una chiamata in arrivo sullo smartphone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Negli ultimi giorni non si parla di Jannik Sinner solo in chiave Roland Garros. Infatti sui social è partito un tormentone che riguarda la vita privata del tennista italiano e in primis la sua presunta relazione con la collega Anna Kalisnkaya. Nessuna conferma su questo gossip, mentre alcuni appassionati continuano a cercare possibili indizi. C'è stato anche chi ha condiviso una foto molto particolare di Jannik a Monte Carlo, che a suo dire potrebbe alimentare i rumours sulla relazione.

La foto di Sinner che alimenta il gossip sulla relazione con Anna Kalinskaya

Nell'immagine in questione si può vedere Jannik in compagnia di un tifoso, prima o dopo un allenamento. Oltre al borsone, Sinner ha in mano il cellulare, girato a favore di fotocamera. Ingrandendo lo scatto viene evidenziato come ci sia una chiamata in arrivo, di qualcuno registrato con il nome Anna. Ovviamente potrebbe essere chiunque, ma chi ha sposato la causa della presunta relazione con Kalinskaya, ha visto in questo una conferma.

Lo schermo dello smartphone con il nome "Anna"

Le immagini in questione hanno fatto il giro dei social, alimentando un gossip che al momento non ha alcuna conferma, di nessun tipo. Tutto è nato dal fatto che entrambi i giocatori si sono allenati nei giorni scorsi nello stesso centro sportivo in quel di Torino.

Sinner e la preparazione per il Roland Garros dopo l'infortunio: come sta

A parte le voci sull'amore di Sinner, in questi giorni tutti i riflettori sono puntati sui suoi canali social per un altro motivo ovvero gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Il ritorno agli allenamenti a Monte Carlo, dopo le cure per l'infortunio all'anca alimenta un certo ottimismo, anche se bisognerà capire come risponderà il corpo alle sollecitazioni del lavoro sul campo. L'imperativo è non correre rischi per evitare nuovi stop, anche se questo dovesse comportare un'assenza al Roland Garros, torneo in cui potrebbe esserci in ballo anche il primo posto della classifica ATP.