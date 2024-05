video suggerito

Chi è Anna Kalinskaya, la tennista avvicinata a Sinner dal gossip dopo l’ultimo avvistamento Jannik Sinner e la collega Anna Kalinskaya sono finiti al centro del gossip sui social per una presunta relazione. Una situazione al momento senza conferme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner grazie alle sue imprese sportive e alle sue doti umane ha conquistato tutti. Popolarità alle stelle per il tennista numero 2 al mondo fermo ai box per il problema all'anca e ancora in forse per il Roland Garros. Inevitabilmente il suo nome è finito al centro di quelle voci gossip classiche per personaggi di questa caratura. Sui social infatti si è scatenato un tam tam a tinte rosa relativo ad una relazione tra Sinner e la collega Anna Kalinskaya, dopo che questa si è allenata a Torino. Tutto associato ad una possibile rottura tra Jannik e la sua fidanzata Maria Braccini. Cosa c'è di concreto? Al momento tutto sembra campato in aria e legato ad un esile gossip

Chi è Anna Kalinskaya, la tennista si è allenata a Torino

Anna Kalinskaya è una tennista russa di 25 anni. La giocatrice che in carriera ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo, sta vivendo un momento positivo che le ha permesso di ottenere il suo best ranking, ovvero la 26a posizione della classifica WTA. La giocatrice moscovita poche settimane fa ha perso la finale del torneo di Dubai, sconfitta dalla nostra Jasmine Paolini. Kalinsakya, che in passato è stata fidanzata con Kyrgios, negli ultimi giorni si è allenata a Torino, come immortalato da alcuni scatti circolati sui social, proprio nei giorni in cui Jannik si trova nel capoluogo piemontese per curarsi al J|Medical.

Jannik Sinner è legato alla fidanzata Maria Braccini

Sinner è legato da circa 4 anni con Maria Braccini. Lei la fidanzata "storica" di Jannik, sempre rimasta dietro le quinte. L'ultima volta in cui i due sono stati visti insieme è stato in occasione del match di Champions tra il Milan, squadra di cui Jannik è tifoso e il Borussia Dortmund. Al momento non ci sono notizie sulla coppia, anche se sui social impazza il gossip relativo ad una rottura.

Sinner e il rapporto inesistente con il gossip

D'altronde Sinner è famoso per la sua riservatezza. Il gossip dunque è quanto più lontano da lui possa esserci. Basti rileggere le sue parole nell'intervista a Vanity Fair di qualche mese fa, in cui tutela i suoi affetti più cari: "Mi piace parlare di tennis, e dello sport in generale. Ma se si riferisce alla vita privata, è vero, voglio mantenerla tale. Voglio proteggere le persone che mi sono più vicine, tenendole fuori da tutto ciò. Lo vivo come un piccolo compito da svolgere, quasi un dovere: mi hanno aiutato, da giovane, ad acquisire sicurezza in me stesso, e oggi in qualche modo voglio tutelarle"

In quell'occasione poi dimostrò di essere molto "sobrio" anche sull'amore: "Certo non è semplice, giro molto e durante i tornei sono molto concentrato. Ma penso che sia una bellissima cosa quando si trova un amore giusto. Come per tutti. E poi, se ci pensa, i migliori tennisti al mondo hanno tutti moglie e figli".