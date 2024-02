Jasmine Paolini a Dubai vince il torneo più importante della carriera, rimonta epica su Kalinskaya Il tennis italiano continua a mietere successi. Jasmine Paolini ha trionfato a Dubai. L’azzurra ha battuto in tre set e con un finale memorabile la russa Kalinskaya. Da lunedì sarà numero 14 WTA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia del tennis vince torneo praticamente ogni settimana. Adesso tocca a Jasmine Paolini festeggiare. La giocatrice azzurra ha conquistato il torneo 1000 di Dubai e lo ha fatto in modo epico. Perché nel terzo e decisivo set ha rimontato da 3-5 e conquistando quattro game di fila ha battuto la russa Kalinskaya, che nel finale di partita è crollata. Da lunedì sarà numero 14 WTA.

Un periodo d'oro che continua ormai da tanto tempo e che ogni settimana vede successi italiani nel circuito maschile o femminile. Solo in questo 2024 ci sono stati in fila il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open. Poi dopo il primo Slam dell'altoatesino è arrivato il sorprendente primo titolo ATP di Luciano Darderi. Poi il titolo di doppio a Buenos Aires di Bolelli e Vavassori, pure finalisti a Melbourne. Il titolo numero 12 in carriera di Sinner, che a Rotterdam ha vinto la finale su de Minaur. E ora fa festa Jasmine Paolini che prosegue la sua scalata nella classifica mondiale.

Paolini in finale ci è arrivata a sorpresa, ha disputato un torneo straordinario. Ha battuto due teste di serie: Haddad Maia e Sakkari, oltre alla canadese Fernandez. Poi un pizzico di fortuna. Perché nei quarti non ha giocato e ha passato il turno sfruttando il forfait di Rybakina, numero 4 al mondo. Semifinale vinta in due set con Cirstea e qualificazione alla prima finale 1000 contro Kalinskaya, tennista in crescita.

La finale è stata equilibrata. La russa parte meglio, l'azzurra la recupera, ma sul finire del primo set c'è il break decisivo. 6-4 Kalinskaya. Paolini si mette lì, non molla e un break le dà il secondo set, 7-5. Il trend sembra a suo favore, ma non è così. L'avversaria si mette subito avanti e sembra padrona della partita, sembra è la parola giusta. Perché Jasmine non la fa mai respirare, resta sempre in scia e mette pressione.

Sul 5-3 Paolini è con le spalle al muro, tiene la battuta e dà tutta la pressione del mondo alla rivale che si scioglie come neve al sole. Break per l'azzurra, 5-5. Fiuta la grande occasione, tiene la battuta e poi a zero vince l'ultimo game. Con il punteggio di 4-6 7-5 7-5 Jasmine Paolini vince il primo titolo 1000 della sua carriera. L'Italia del tennis ha definitivamente un'altra fantastica stella.