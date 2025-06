video suggerito

Jasmine Paolini riesce anche ad arrabbiarsi: lo sfogo plateale contro l'arbitro a Bad Homburg Jasmine Paolini nel WTA 500 di Bad Homburg ha sfidato Leylah Fernandez. Durante l'incontro, incredibilmente, Paolini si è arrabbiata con il giudice di sedia. Qualcosa di inedito per una giocatrice sempre corretta e impassibile.

A cura di Alessio Morra

Jasmine Paolini è una tennista magnifica, ha ottenuto risultati straordinari, è in assoluto una delle più apprezzate, nel circuito femminile, lo è pure per il suo carattere, sempre sorridente, positiva, ma per una volta anche lei pure arrabbiarsi. Il sorriso poi lo ha recuperato rapidamente, ma per qualche secondo nel torneo di Bad Homburg si è arrabbiata e tanto con il giudice di sedia delle partita con Leylah Fernandez. Paolini ha vinto poi in due set con il punteggio di 7-6 7-6.

Paolini in campo a Bad Homburg

Wimbledon si avvicina, la finale persa sul filo un anno fa è una cambiale pesante. Jasmine Paolini si prepara al torneo principale giocando il WTA 500 di Bad Homburg, dove ha sfidato nel secondo turno la canadese Leylah Fernandez. Durante il primo set si è vista una Paolini inedita, una Paolini arrabbiata con la giudice di sedia. L'azzurra sta per vincere un punto, il giudice di linea chiama out il colpo di Fernandez, che invece era buono, la chiamata arriva quando Paolini colpisce di rovescio e trafigge la canadese.

Jasmine si arrabbia con il giudice di sedia

Il punto per il giudice di sedia va rigiocato. Paolini si arrabbia, un evento raro, protesta. Ma l'arbitro è inflessibile e non cambia idea. Jasmine aveva ragione perché il punto era suo e l'arbitro poteva essere senz'altro più tollerante, o meglio poteva applicare con elasticità il regolamento.

Due punti magici vinti da Paolini

La partita poi è andata avanti, Paolini annulla un setpoint con un punto divino sul 6-5. Poi è tie-break, Jasmine vince un punto da triplice circoletto rosso, un punto da 25 scambi, un capolavoro assoluto. Il primo set è suo dopo un tie-break vinto 10 a 8. Nel secondo set l'italiana conquista un break di vantaggio e sul 5-2 pare avere il match in pugno, ma perde la battuta e si ricomincia. Si va di nuovo al tie-break, lo vince ancora Jasmine, che si qualifica per i quarti di finale, che giocherà giovedì.