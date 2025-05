video suggerito

Jasmine Paolini maestosa, ha vinto gli Internazionali di Roma: in finale battuta Coco Gauff Paolini batte Gauff in due set e vince gli Internazionali d'Italia 2025. La tennista italiana ha ottenuto il titolo più importante della carriera. Dopo 40 anni una giocatrice italiana vince gli Internazionali.

A cura di Alessio Morra

Jasmine Paolini ha vinto gli Internazionali d'Italia! È un risultato magnifico, un traguardo straordinario per la tennista che riporta il titolo dopo esattamente 40 anni in Italia. Paolini ha sconfitto in finale l'americana Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-2. E domani Sinner può realizzare una meravigliosa doppietta. Ma anche Jasmine proverà a fare la doppietta, perché sarà impegnata nella finale del doppio.

Finale senza storia a Roma

Paolini sa di essere la favorita, parte bene, break, contro break di Gauff e altro break di Jasmine che si mette avanti e ci resta fino alle fine del set, che si chiude 6-4 dopo 53 minuti. Non c'è stata storia nel secondo set dopo l'americana si è anche innervosita e perde sempre più campo contro una Paolini perfetta e a tratti anche sorridente, rilassata, che chiude 6-2 il secondo set. Paolini, sotto gli occhi del Presidente Mattarella, è la prima italiana che conquista gli Internazionali dal 1985. Dunque 40 anni dopo Raffaella Reggi ed è la quarta in assoluto.

Paolini torna numero 4 WTA

Troppo bello per essere vero direbbe qualcuno, ma in realtà è tutto vero perché Jasmine Paolini è nettamente una delle tenniste migliori al mondo. Un processo di crescita continuo e una grande conferma. Due finali Slam lo scorso anno e il successo a Roma. E si sa che confermarsi non è mai facile. Paolini ha giocato un grandissimo torneo, nei quarti ha realmente vinto il torneo rimontando da 5-7 0-4 con Shnaider, ora la grande festa, e la celebrazione meritata.

Jasmine Paolini sale con questo successo al numero 4 della classifica WTA, sarà così una delle prime quattro teste di serie principali al Roland Garros, dove un anno fa perse la finale con Swiatek, che ora scivola al quinto posto. Mentre Coco Gauff sale al numero 2, dietro Sabalenka. Nella Race invece l'italiana sale al numero 7.