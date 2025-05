video suggerito

Roddick affascinato da Jasmine Paolini: "Sappiamo tutti che gioca con un deficit fisico da sempre" L'ex numero 1 della classifica ATP ha regalato parole meravigliose a Jasmine Paolini, la tennista che ha vinto gli Internazionali d'Italia femminili a Roma.

A cura di Alessio Morra

Jasmine Paolini ha conquistato gli Internazionali d'Italia. L'azzurra sabato scorso in finale ha battuto Coco Gauff sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha fatto incetta di complimenti per il suo gioco e il suo sorriso contagioso. La classifica la premia, è salita al numero 4, o meglio ci è tornata al quarto posto e guarda con grande fiducia al Roland Garros, dove sarà tra le protagoniste. Andy Roddick, ex numero 1 ATP, ha usato parole d'elogio meravigliose per Paolini.

Le parole di Roddick su Jasmine Paolini

Nell'arco di un anno la vita di Paolini è cambiata e in modo totale, Jasmine ha fatto un salto di qualità impressionante passando dall'essere una tennista attorno la trentesima posizione mondiale a un posto fisso nella top ten: finalista al Roland Garros e a Wimbledon, ora ha vinto Roma. Di elogi, come detto, ne ha avuti a catinelle.

Inclusi quelli di Roddick che in un podcast ha spiegato: "Paolini non fa mai un colpo che mi faccia pensare ‘uh è stata una scelta sbagliata', fa sempre il colpo giusto, potrebbe sbagliarlo, potrebbe mancarlo di un centimetro, raramente è strategicamente irresponsabile. Lei è iper, iper intelligente, gioca benissimo. E lo sappiamo che gioca come avesse un deficit fisico da quando è diventata professionista (il riferimento è alla statura, ndr.). Non sorprende se è al quarto posto al mondo, tutti noi la davamo in finale, che bella storia, ed è più in alto in classifica un anno dopo. Ha fatto un lavoro straordinario, è una grande giocatrice. È molto divertente da guardare".

Roddick stregato: "Paolini ti fa venire voglia di sorridere"

Agli elogi tattici seguono poi quelli morali, perché l'atteggiamento della tennista toscana è apprezzato dall'ex tennista americano: "Jasmine Paolini ha un sorriso che ti fa venire voglia di sorridere. In campo femminile questa è la prima vittoria dell’Italia da quella di Raffaella Reggi del 1985. Paolini è così simpatica Non riuscivo nemmeno a capire cosa stesse dicendo durante la cerimonia di premiazione ma sapevo che era divertente perché lei stava ridendo e tutti ridevano. Sembra una vincente. Chi avrebbe scommesso un anno fa che sarebbe arrivata al Roland Garros da quarta nel ranking davanti a Iga Swiatek".