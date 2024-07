video suggerito

“Anna Kalinskaya non perde mai quando in tribuna c’è Sinner”: in Russia hanno notato una cosa I media russi sottolineano l’aura positiva che Sinner e la Kalinskaya sprigionano reciprocamente: “Anna non perde mai quando in tribuna c’è Jannik. La stessa regola vale anche al contrario”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya avanzano entrambi a passo spedito nei rispettivi tabelloni del torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto in un bellissimo derby Matteo Berrettini e oggi affronterà nel terzo turno Miomir Kecmanovic, per poi aspettare negli ottavi – in caso di successo – il vincente del match tra Shapovalov e Shelton. Intanto la sua fidanzata Anna ha superato ugualmente i primi due turni dei Championships, confermando l'ottimo stato di forma degli ultimi mesi, che si è tradotto in una crescita vertiginosa in classifica. In Russia hanno fatto due più due, e non solo collegano la crescita della Kalinskaya alla sua vicinanza col campione azzurro, ma notano qualcos'altro: "Anna non perde mai quando in tribuna c'è Sinner".

Sinner e Kalinskaya sempre presenti in tribuna per fare il tifo

Le presenze di Jannik e Anna sugli spalti – quando in campo c'è il proprio partner – sono diventate abituali dopo che la loro relazione è stata ufficializzata un mese e mezzo fa. Sinner si presenta rigorosamente incappucciato per non dare troppo nell'occhio, ma non vuole certo nascondersi, ricambiato con tutto l'amore del mondo dalla 25enne russa quando in campo c'è lui. Gli sguardi sono di complicità, il tifo è discreto: nessuna voglia di esibire alcunché, del resto se la Kalinskaya ha conquistato Jannik è perché evidentemente ne condivide i valori e il riserbo quanto alla vita privata.

"Quando c'è Jannik, lei non perde mai. Vale anche il contrario"

A Wimbledon, torneo che possono giocare assieme, Sinner e la Kalinskaya hanno finora fatto percorso netto in parallelo e per i media russi l'influenza positiva si sprigiona anche nell'altra direzione. Nel raccontare il match di secondo turno vinto facilmente dalla moscovita sulla ceca Bouzkova, si legge che "anche Sinner, già diventato un ospite fisso alle partite di Anna, era felice per la sua amata sugli spalti. E questa è già diventata una sorta di tradizione. Se il tennista più forte al mondo guarda giocare la Kalinskaya, lei non perde mai. La stessa regola vale anche durante le partite di Sinner".

La scalata della russa alla classifica: è al top della sua carriera

Il momento è eccezionale per entrambi sia dal punto di vista della sfera privata che da quello sportivo: se il 22enne altoatesino ha coronato il 10 giugno la sua travolgente scalata al numero uno del ranking maschile, anche la Kalinskaya sta vivendo a 25 anni il miglior momento della sua carriera. Il 24 giugno ha raggiunto il suo best ranking al numero 17 (attualmente è 18), dopo aver chiuso il 2023 al 77simo posto. Fino a quest'anno la posizione più alta raggiunta da Anna nella classifica WTA era la 53, adesso sembra aver spiccato il volo, esattamente come Sinner, fatte le debite proporzioni.

C'è da giurare che anche oggi la russa sarà in tribuna sul centrale per sostenere Jannik nel suo incontro con Kecmanovic, così come il campione di San Candido farà domani in occasione del match di terzo turno della Kalinskaya contro la connazionale e coetanea Ljudmila Samsonova, una partita che si annuncia equilibratissima.