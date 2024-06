video suggerito

Sinner è il nuovo numero 1 al mondo nel tennis! Djokovic si ritira dal Roland Garros Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo, dopo il ritiro di Djokovic prima dei quarti di finale contro Ruud. Fatali i problemi al ginocchio accusati durante match con Cerundolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo del tennis dopo il ritiro ufficiale di Novak Djokovic prima della semifinale contro Ruud. Il tennista 22enne ancor prima di concludere il suo Roland Garros ha già conquistato la certezza del primo posto nel ranking ATP, che diventerà ufficiale lunedì 10 giugno alla fine del torneo parigino. Sinner ha scavalcato Nole al quale sono stati fatali i problemi fisici accusati nel match degli ottavi.

Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo del tennis, primo italiano a riuscirci

A soli 22 anni, Sinner ha già scritto il suo nome nella storia del tennis italiano e mondiale. Il tennista vincitore degli Australian Open è il primo azzurro a salire in vetta al ranking ATP, nessuno ci era riuscito prima di lui. Prima di lui, i giocatori italiani che si erano spinti più in alto nella classifica mondiale erano stati Nicola Pietrangeli (da considerare anche l’era precedente a quella Open) e Adriano Panatta. Le due grandi glorie sono state capaci di ottenere il terzo e il quarto posto nella classifica. D'altronde Jannik aveva già conquistato un posto speciale negli albi d'oro con il raggiungimento del secondo posto.

Per diventare il nuovo numero uno al mondo, Jannik Sinner non ha avuto bisogno nemmeno di andare il più avanti possibile al Roland Garros. La bella notizia è arrivata dopo il superamento dei quarti di finale contro Dimitrov. Una situazione che comunque ha inciso in maniera importante sul ranking, migliorando il risultato della scorsa annata quando si è fermato proprio al secondo turno. A rivelarsi però decisivo è stato il ritiro di Novak Djokovic, il suo predecessore in vetta alla classifica ATP prima dei quarti di finale contro Ruud.

Djokovic si ritira dal Roland Garros, Sinner si prende il primo posto del ranking ATP

Il ritiro di Novak Djokovic dopo i problemi fisici accusati nella partita vinta contro Cerundolo conferma la perdita di gran parte dei punti conquistati nella scorsa stagione quando vinse il titolo. Per mantenere il primo posto ATP Novak avrebbe dovuto raggiungere almeno la finale del Roland Garros, in modo da confermare i punti del 2023. Una doccia fredda per Nole, che incassa un'altra delusione in questo avvio di 2024 tutt'altro che positivo, in cui sta pensando anche alla vita familiare. Djokovic deve fare i conti anche con il prosieguo della stagione, e dunque dopo i fastidi al ginocchio ha deciso di non rischiare.

La nuova possibile classifica ATP

Jannik Sinner dunque ha scavalcato Djokovic, con un ribaltone in cima al ranking ATP. Alcaraz resta ben saldo al terzo posto a prescindere dal risultato finale. Zverev che è attualmente al quarto posto, potrebbe allungare ulteriormente su Medvedev.